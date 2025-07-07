시그널섹션
Ka Kit Sun
0 리뷰
안정성
69
0 / 0 USD
월별 5000 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 233%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
13 416
이익 거래:
5 574 (41.54%)
손실 거래:
7 842 (58.45%)
최고의 거래:
530.92 USD
최악의 거래:
-354.56 USD
총 수익:
164 930.34 USD (15 147 936 pips)
총 손실:
-147 798.90 USD (19 068 402 pips)
연속 최대 이익:
26 (514.66 USD)
연속 최대 이익:
2 011.78 USD (19)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
90.20%
최대 입금량:
13.96%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
195
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
4.04
롱(주식매수):
8 190 (61.05%)
숏(주식차입매도):
5 226 (38.95%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
1.28 USD
평균 이익:
29.59 USD
평균 손실:
-18.85 USD
연속 최대 손실:
43 (-1 051.62 USD)
연속 최대 손실:
-1 419.15 USD (30)
월별 성장률:
12.58%
연간 예측:
152.65%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 069.63 USD
최대한의:
4 245.09 USD (46.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.46% (3 133.24 USD)
자본금별:
6.03% (892.06 USD)

배포

심볼 Sell Buy
US30 4809
XAUUSD 1965
JPN225 1874
HK50 1763
GER40 567
GBPJPY 541
UK100 358
SpotBrent 345
BTCUSD 321
GBPCAD 245
GBPUSD 154
USDJPY 142
AUDCAD 141
EURUSD 99
GBPAUD 36
USDCAD 30
EURJPY 23
NAS100 2
EURCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US30 8.8K
XAUUSD 9.1K
JPN225 3.6K
HK50 318
GER40 -958
GBPJPY -631
UK100 -813
SpotBrent -208
BTCUSD -1.8K
GBPCAD 462
GBPUSD -442
USDJPY -49
AUDCAD 185
EURUSD 46
GBPAUD -89
USDCAD -261
EURJPY -134
NAS100 -31
EURCAD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US30 366K
XAUUSD 568K
JPN225 196K
HK50 -32K
GER40 9K
GBPJPY -33K
UK100 -44K
SpotBrent -6.9K
BTCUSD -5M
GBPCAD 27K
GBPUSD -2.5K
USDJPY 11K
AUDCAD 11K
EURUSD 1.9K
GBPAUD -6.8K
USDCAD -5.1K
EURJPY -6.3K
NAS100 -3.1K
EURCAD -818
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +530.92 USD
최악의 거래: -355 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 30
연속 최대 이익: +514.66 USD
연속 최대 손실: -1 051.62 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
187 더...
리뷰 없음
2025.12.08 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 19:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 20:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.68% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
