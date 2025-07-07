- 자본
- 축소
트레이드:
13 416
이익 거래:
5 574 (41.54%)
손실 거래:
7 842 (58.45%)
최고의 거래:
530.92 USD
최악의 거래:
-354.56 USD
총 수익:
164 930.34 USD (15 147 936 pips)
총 손실:
-147 798.90 USD (19 068 402 pips)
연속 최대 이익:
26 (514.66 USD)
연속 최대 이익:
2 011.78 USD (19)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
90.20%
최대 입금량:
13.96%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
195
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
4.04
롱(주식매수):
8 190 (61.05%)
숏(주식차입매도):
5 226 (38.95%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
1.28 USD
평균 이익:
29.59 USD
평균 손실:
-18.85 USD
연속 최대 손실:
43 (-1 051.62 USD)
연속 최대 손실:
-1 419.15 USD (30)
월별 성장률:
12.58%
연간 예측:
152.65%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 069.63 USD
최대한의:
4 245.09 USD (46.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.46% (3 133.24 USD)
자본금별:
6.03% (892.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|4809
|XAUUSD
|1965
|JPN225
|1874
|HK50
|1763
|GER40
|567
|GBPJPY
|541
|UK100
|358
|SpotBrent
|345
|BTCUSD
|321
|GBPCAD
|245
|GBPUSD
|154
|USDJPY
|142
|AUDCAD
|141
|EURUSD
|99
|GBPAUD
|36
|USDCAD
|30
|EURJPY
|23
|NAS100
|2
|EURCAD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|8.8K
|XAUUSD
|9.1K
|JPN225
|3.6K
|HK50
|318
|GER40
|-958
|GBPJPY
|-631
|UK100
|-813
|SpotBrent
|-208
|BTCUSD
|-1.8K
|GBPCAD
|462
|GBPUSD
|-442
|USDJPY
|-49
|AUDCAD
|185
|EURUSD
|46
|GBPAUD
|-89
|USDCAD
|-261
|EURJPY
|-134
|NAS100
|-31
|EURCAD
|-24
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|366K
|XAUUSD
|568K
|JPN225
|196K
|HK50
|-32K
|GER40
|9K
|GBPJPY
|-33K
|UK100
|-44K
|SpotBrent
|-6.9K
|BTCUSD
|-5M
|GBPCAD
|27K
|GBPUSD
|-2.5K
|USDJPY
|11K
|AUDCAD
|11K
|EURUSD
|1.9K
|GBPAUD
|-6.8K
|USDCAD
|-5.1K
|EURJPY
|-6.3K
|NAS100
|-3.1K
|EURCAD
|-818
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +530.92 USD
최악의 거래: -355 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 30
연속 최대 이익: +514.66 USD
연속 최대 손실: -1 051.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 7
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.23 × 40
MBTrading-Live
|0.33 × 3
FPMarkets-Live2
|0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
Tickmill-Live04
|0.75 × 4
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
|1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
|1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
|1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
Tickmill-Live
|1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
TradersWay-Live
|1.63 × 41
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
OctaFX-Real
|1.68 × 149
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 5000 USD
233%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
69
100%
13 416
41%
90%
1.11
1.28
USD
USD
34%
1:500