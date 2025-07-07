СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Follower01
Ka Kit Sun

Follower01

Ka Kit Sun
0 отзывов
Надежность
67 недель
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2024 235%
Pepperstone-Edge01
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13 109
Прибыльных трейдов:
5 451 (41.58%)
Убыточных трейдов:
7 658 (58.42%)
Лучший трейд:
530.92 USD
Худший трейд:
-354.56 USD
Общая прибыль:
161 465.64 USD (14 959 419 pips)
Общий убыток:
-144 242.34 USD (18 873 113 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (514.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 011.78 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
89.20%
Макс. загрузка депозита:
13.96%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
259
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
4.06
Длинных трейдов:
7 967 (60.78%)
Коротких трейдов:
5 142 (39.22%)
Профит фактор:
1.12
Мат. ожидание:
1.31 USD
Средняя прибыль:
29.62 USD
Средний убыток:
-18.84 USD
Макс. серия проигрышей:
43 (-1 051.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 419.15 USD (30)
Прирост в месяц:
16.54%
Годовой прогноз:
200.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 069.63 USD
Максимальная:
4 245.09 USD (46.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.46% (3 133.24 USD)
По эквити:
6.03% (892.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 4638
XAUUSD 1918
JPN225 1835
HK50 1737
GER40 558
GBPJPY 540
UK100 355
SpotBrent 345
BTCUSD 321
GBPCAD 242
GBPUSD 149
USDJPY 142
AUDCAD 138
EURUSD 99
GBPAUD 36
USDCAD 30
EURJPY 23
NAS100 2
EURCAD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 7.6K
XAUUSD 10K
JPN225 3.8K
HK50 324
GER40 -889
GBPJPY -614
UK100 -751
SpotBrent -208
BTCUSD -1.8K
GBPCAD 429
GBPUSD -480
USDJPY -49
AUDCAD 205
EURUSD 46
GBPAUD -89
USDCAD -261
EURJPY -134
NAS100 -31
EURCAD -24
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 299K
XAUUSD 621K
JPN225 211K
HK50 -30K
GER40 12K
GBPJPY -32K
UK100 -41K
SpotBrent -6.9K
BTCUSD -5M
GBPCAD 26K
GBPUSD -3.5K
USDJPY 11K
AUDCAD 12K
EURUSD 1.9K
GBPAUD -6.8K
USDCAD -5.1K
EURJPY -6.3K
NAS100 -3.1K
EURCAD -818
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +530.92 USD
Худший трейд: -355 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 30
Макс. прибыль в серии: +514.66 USD
Макс. убыток в серии: -1 051.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.23 × 40
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.75 × 4
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo01
1.00 × 21
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
KRCCORP-Real
1.11 × 288
ATCBrokersLiq1-Live
1.15 × 26
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.23 × 2210
ICMarkets-Live02
1.40 × 43
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
Activtrades-Classic Server
1.59 × 32
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
еще 187...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.08 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 19:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 20:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.68% of days out of 295 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Follower01
5000 USD в месяц
235%
0
0
USD
16K
USD
67
100%
13 109
41%
89%
1.11
1.31
USD
34%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.