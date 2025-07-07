SinyallerBölümler
Ka Kit Sun

Follower02

Ka Kit Sun
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 924
Kârla kapanan işlemler:
1 181 (40.38%)
Zararla kapanan işlemler:
1 743 (59.61%)
En iyi işlem:
471.86 USD
En kötü işlem:
-319.06 USD
Brüt kâr:
35 715.86 USD (3 270 032 pips)
Brüt zarar:
-32 282.29 USD (3 649 969 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (427.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
866.46 USD (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.32%
Maks. mevduat yükü:
13.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
147
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
1 953 (66.79%)
Satış işlemleri:
971 (33.21%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.17 USD
Ortalama kâr:
30.24 USD
Ortalama zarar:
-18.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-371.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-725.41 USD (9)
Aylık büyüme:
2.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 643.56 USD
Maksimum:
3 048.50 USD (18.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.51% (3 036.87 USD)
Varlığa göre:
5.73% (886.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
HK50 983
US30 982
XAUUSD 418
JPN225 342
GER40 67
UK100 55
BTCUSD 47
AUDCAD 24
GBPCAD 4
GBPUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
HK50 150
US30 601
XAUUSD 802
JPN225 3K
GER40 -447
UK100 -352
BTCUSD -321
AUDCAD -37
GBPCAD -2
GBPUSD 39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
HK50 -5.4K
US30 -34K
XAUUSD 104K
JPN225 139K
GER40 -12K
UK100 -17K
BTCUSD -551K
AUDCAD -4.1K
GBPCAD -37
GBPUSD 979
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +471.86 USD
En kötü işlem: -319 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +427.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -371.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Fyntura-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 203
FBS-Real-12
0.00 × 19
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.12 × 90
ICMarketsSC-Live10
0.28 × 25
Coinexx-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 211
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.62 × 1178
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 315
ICMarketsSC-Live09
1.33 × 3
ATCBrokers-Live 1
1.46 × 360
İnceleme yok
2025.09.15 22:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 00:39
Share of trading days is too low
2025.07.08 00:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 20:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.07 20:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.07 20:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
