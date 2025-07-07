- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 924
Kârla kapanan işlemler:
1 181 (40.38%)
Zararla kapanan işlemler:
1 743 (59.61%)
En iyi işlem:
471.86 USD
En kötü işlem:
-319.06 USD
Brüt kâr:
35 715.86 USD (3 270 032 pips)
Brüt zarar:
-32 282.29 USD (3 649 969 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (427.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
866.46 USD (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.32%
Maks. mevduat yükü:
13.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
147
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
1 953 (66.79%)
Satış işlemleri:
971 (33.21%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.17 USD
Ortalama kâr:
30.24 USD
Ortalama zarar:
-18.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-371.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-725.41 USD (9)
Aylık büyüme:
2.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 643.56 USD
Maksimum:
3 048.50 USD (18.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.51% (3 036.87 USD)
Varlığa göre:
5.73% (886.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|HK50
|983
|US30
|982
|XAUUSD
|418
|JPN225
|342
|GER40
|67
|UK100
|55
|BTCUSD
|47
|AUDCAD
|24
|GBPCAD
|4
|GBPUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|HK50
|150
|US30
|601
|XAUUSD
|802
|JPN225
|3K
|GER40
|-447
|UK100
|-352
|BTCUSD
|-321
|AUDCAD
|-37
|GBPCAD
|-2
|GBPUSD
|39
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|HK50
|-5.4K
|US30
|-34K
|XAUUSD
|104K
|JPN225
|139K
|GER40
|-12K
|UK100
|-17K
|BTCUSD
|-551K
|AUDCAD
|-4.1K
|GBPCAD
|-37
|GBPUSD
|979
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +471.86 USD
En kötü işlem: -319 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +427.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -371.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live19
|0.12 × 90
|
ICMarketsSC-Live10
|0.28 × 25
|
Coinexx-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 211
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live07
|0.62 × 1178
|
ICMarketsSC-Live20
|0.67 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 315
|
ICMarketsSC-Live09
|1.33 × 3
|
ATCBrokers-Live 1
|1.46 × 360
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 500 USD
24%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
12
100%
2 924
40%
98%
1.10
1.17
USD
USD
19%
1:500