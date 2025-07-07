- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
5 312
Negociações com lucro:
2 208 (41.56%)
Negociações com perda:
3 104 (58.43%)
Melhor negociação:
530.92 USD
Pior negociação:
-354.46 USD
Lucro bruto:
61 645.59 USD (5 189 779 pips)
Perda bruta:
-50 406.94 USD (5 107 147 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 148.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 176.07 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
91.52%
Depósito máximo carregado:
23.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
182
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
3.69
Negociações longas:
3 528 (66.42%)
Negociações curtas:
1 784 (33.58%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
2.12 USD
Lucro médio:
27.92 USD
Perda média:
-16.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
36 (-371.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-725.41 USD (9)
Crescimento mensal:
31.01%
Previsão anual:
376.30%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 643.56 USD
Máximo:
3 048.50 USD (18.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.51% (3 036.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.73% (886.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|2259
|HK50
|1271
|XAUUSD
|788
|JPN225
|614
|GER40
|124
|UK100
|100
|BTCUSD
|47
|AUDCAD
|42
|GBPUSD
|30
|GBPCAD
|29
|GBPJPY
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|5.3K
|HK50
|123
|XAUUSD
|3.7K
|JPN225
|3.5K
|GER40
|-338
|UK100
|-757
|BTCUSD
|-321
|AUDCAD
|-75
|GBPUSD
|136
|GBPCAD
|48
|GBPJPY
|-30
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|218K
|HK50
|-28K
|XAUUSD
|272K
|JPN225
|214K
|GER40
|-9.3K
|UK100
|-33K
|BTCUSD
|-551K
|AUDCAD
|-4.9K
|GBPUSD
|5.1K
|GBPCAD
|2.8K
|GBPJPY
|-2.1K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +530.92 USD
Pior negociação: -354 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +1 148.51 USD
Máxima perda consecutiva: -371.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live19
|0.12 × 90
|
ICMarketsSC-Live10
|0.28 × 25
|
Coinexx-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 211
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live07
|0.62 × 1178
|
ICMarketsSC-Live20
|0.67 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 315
|
ICMarketsSC-Live09
|1.33 × 3
|
ATCBrokers-Live 1
|1.46 × 360
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
29 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
5000 USD por mês
155%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
25
100%
5 312
41%
92%
1.22
2.12
USD
USD
19%
1:500