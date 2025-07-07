SinaisSeções
Ka Kit Sun

Follower02

Ka Kit Sun
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD por mês
crescimento desde 2025 155%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 312
Negociações com lucro:
2 208 (41.56%)
Negociações com perda:
3 104 (58.43%)
Melhor negociação:
530.92 USD
Pior negociação:
-354.46 USD
Lucro bruto:
61 645.59 USD (5 189 779 pips)
Perda bruta:
-50 406.94 USD (5 107 147 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 148.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 176.07 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
91.52%
Depósito máximo carregado:
23.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
182
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
3.69
Negociações longas:
3 528 (66.42%)
Negociações curtas:
1 784 (33.58%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
2.12 USD
Lucro médio:
27.92 USD
Perda média:
-16.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
36 (-371.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-725.41 USD (9)
Crescimento mensal:
31.01%
Previsão anual:
376.30%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 643.56 USD
Máximo:
3 048.50 USD (18.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.51% (3 036.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.73% (886.77 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 2259
HK50 1271
XAUUSD 788
JPN225 614
GER40 124
UK100 100
BTCUSD 47
AUDCAD 42
GBPUSD 30
GBPCAD 29
GBPJPY 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 5.3K
HK50 123
XAUUSD 3.7K
JPN225 3.5K
GER40 -338
UK100 -757
BTCUSD -321
AUDCAD -75
GBPUSD 136
GBPCAD 48
GBPJPY -30
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 218K
HK50 -28K
XAUUSD 272K
JPN225 214K
GER40 -9.3K
UK100 -33K
BTCUSD -551K
AUDCAD -4.9K
GBPUSD 5.1K
GBPCAD 2.8K
GBPJPY -2.1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +530.92 USD
Pior negociação: -354 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +1 148.51 USD
Máxima perda consecutiva: -371.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 203
FBS-Real-12
0.00 × 19
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.12 × 90
ICMarketsSC-Live10
0.28 × 25
Coinexx-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 211
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.62 × 1178
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 315
ICMarketsSC-Live09
1.33 × 3
ATCBrokers-Live 1
1.46 × 360
Osprey-Live
1.50 × 4
29 mais ...
Sem comentários
2025.11.21 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 22:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 00:39
Share of trading days is too low
2025.07.08 00:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 20:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.07 20:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.07 20:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
