シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Follower02
Ka Kit Sun

Follower02

Ka Kit Sun
レビュー0件
信頼性
25週間
0 / 0 USD
月額  5000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 155%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5 312
利益トレード:
2 208 (41.56%)
損失トレード:
3 104 (58.43%)
ベストトレード:
530.92 USD
最悪のトレード:
-354.46 USD
総利益:
61 645.59 USD (5 189 779 pips)
総損失:
-50 406.94 USD (5 107 147 pips)
最大連続の勝ち:
20 (1 148.51 USD)
最大連続利益:
1 176.07 USD (10)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
91.52%
最大入金額:
23.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
182
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
3.69
長いトレード:
3 528 (66.42%)
短いトレード:
1 784 (33.58%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
2.12 USD
平均利益:
27.92 USD
平均損失:
-16.24 USD
最大連続の負け:
36 (-371.49 USD)
最大連続損失:
-725.41 USD (9)
月間成長:
31.01%
年間予想:
376.30%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 643.56 USD
最大の:
3 048.50 USD (18.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.51% (3 036.87 USD)
エクイティによる:
5.73% (886.77 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 2259
HK50 1271
XAUUSD 788
JPN225 614
GER40 124
UK100 100
BTCUSD 47
AUDCAD 42
GBPUSD 30
GBPCAD 29
GBPJPY 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 5.3K
HK50 123
XAUUSD 3.7K
JPN225 3.5K
GER40 -338
UK100 -757
BTCUSD -321
AUDCAD -75
GBPUSD 136
GBPCAD 48
GBPJPY -30
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 218K
HK50 -28K
XAUUSD 272K
JPN225 214K
GER40 -9.3K
UK100 -33K
BTCUSD -551K
AUDCAD -4.9K
GBPUSD 5.1K
GBPCAD 2.8K
GBPJPY -2.1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +530.92 USD
最悪のトレード: -354 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +1 148.51 USD
最大連続損失: -371.49 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 203
FBS-Real-12
0.00 × 19
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.12 × 90
ICMarketsSC-Live10
0.28 × 25
Coinexx-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 211
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.62 × 1178
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 315
ICMarketsSC-Live09
1.33 × 3
ATCBrokers-Live 1
1.46 × 360
Osprey-Live
1.50 × 4
29 より多く...
レビューなし
2025.11.21 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 22:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 00:39
Share of trading days is too low
2025.07.08 00:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 20:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.07 20:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.07 20:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Follower02
5000 USD/月
155%
0
0
USD
10K
USD
25
100%
5 312
41%
92%
1.22
2.12
USD
19%
1:500
コピー

