SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Follower02
Ka Kit Sun

Follower02

Ka Kit Sun
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 24%
Pepperstone-Edge12
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 924
Profit Trade:
1 181 (40.38%)
Loss Trade:
1 743 (59.61%)
Best Trade:
471.86 USD
Worst Trade:
-319.06 USD
Profitto lordo:
35 715.86 USD (3 270 032 pips)
Perdita lorda:
-32 282.29 USD (3 649 969 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (427.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
866.46 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.32%
Massimo carico di deposito:
13.61%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
147
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
1 953 (66.79%)
Short Trade:
971 (33.21%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
30.24 USD
Perdita media:
-18.52 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-371.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-725.41 USD (9)
Crescita mensile:
2.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 643.56 USD
Massimale:
3 048.50 USD (18.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.51% (3 036.87 USD)
Per equità:
5.73% (886.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
HK50 983
US30 982
XAUUSD 418
JPN225 342
GER40 67
UK100 55
BTCUSD 47
AUDCAD 24
GBPCAD 4
GBPUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
HK50 150
US30 601
XAUUSD 802
JPN225 3K
GER40 -447
UK100 -352
BTCUSD -321
AUDCAD -37
GBPCAD -2
GBPUSD 39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
HK50 -5.4K
US30 -34K
XAUUSD 104K
JPN225 139K
GER40 -12K
UK100 -17K
BTCUSD -551K
AUDCAD -4.1K
GBPCAD -37
GBPUSD 979
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +471.86 USD
Worst Trade: -319 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +427.32 USD
Massima perdita consecutiva: -371.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Fyntura-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 203
FBS-Real-12
0.00 × 19
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.12 × 90
ICMarketsSC-Live10
0.28 × 25
Coinexx-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 211
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.62 × 1178
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 315
ICMarketsSC-Live09
1.33 × 3
ATCBrokers-Live 1
1.46 × 360
30 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.15 22:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 00:39
Share of trading days is too low
2025.07.08 00:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 20:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.07 20:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.07 20:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Follower02
500USD al mese
24%
0
0
USD
10K
USD
12
100%
2 924
40%
98%
1.10
1.17
USD
19%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.