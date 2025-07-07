- Crescita
Trade:
2 924
Profit Trade:
1 181 (40.38%)
Loss Trade:
1 743 (59.61%)
Best Trade:
471.86 USD
Worst Trade:
-319.06 USD
Profitto lordo:
35 715.86 USD (3 270 032 pips)
Perdita lorda:
-32 282.29 USD (3 649 969 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (427.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
866.46 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.32%
Massimo carico di deposito:
13.61%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
147
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
1 953 (66.79%)
Short Trade:
971 (33.21%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
30.24 USD
Perdita media:
-18.52 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-371.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-725.41 USD (9)
Crescita mensile:
2.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 643.56 USD
Massimale:
3 048.50 USD (18.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.51% (3 036.87 USD)
Per equità:
5.73% (886.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|HK50
|983
|US30
|982
|XAUUSD
|418
|JPN225
|342
|GER40
|67
|UK100
|55
|BTCUSD
|47
|AUDCAD
|24
|GBPCAD
|4
|GBPUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|HK50
|150
|US30
|601
|XAUUSD
|802
|JPN225
|3K
|GER40
|-447
|UK100
|-352
|BTCUSD
|-321
|AUDCAD
|-37
|GBPCAD
|-2
|GBPUSD
|39
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|HK50
|-5.4K
|US30
|-34K
|XAUUSD
|104K
|JPN225
|139K
|GER40
|-12K
|UK100
|-17K
|BTCUSD
|-551K
|AUDCAD
|-4.1K
|GBPCAD
|-37
|GBPUSD
|979
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +471.86 USD
Worst Trade: -319 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +427.32 USD
Massima perdita consecutiva: -371.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live19
|0.12 × 90
|
ICMarketsSC-Live10
|0.28 × 25
|
Coinexx-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 211
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live07
|0.62 × 1178
|
ICMarketsSC-Live20
|0.67 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 315
|
ICMarketsSC-Live09
|1.33 × 3
|
ATCBrokers-Live 1
|1.46 × 360
30 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
