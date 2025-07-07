SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Follower02
Ka Kit Sun

Follower02

Ka Kit Sun
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD al mes
incremento desde 2025 155%
Pepperstone-Edge12
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 312
Transacciones Rentables:
2 208 (41.56%)
Transacciones Irrentables:
3 104 (58.43%)
Mejor transacción:
530.92 USD
Peor transacción:
-354.46 USD
Beneficio Bruto:
61 645.59 USD (5 189 779 pips)
Pérdidas Brutas:
-50 406.94 USD (5 107 147 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (1 148.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 176.07 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
91.52%
Carga máxima del depósito:
23.62%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
182
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
3.69
Transacciones Largas:
3 528 (66.42%)
Transacciones Cortas:
1 784 (33.58%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
2.12 USD
Beneficio medio:
27.92 USD
Pérdidas medias:
-16.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
36 (-371.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-725.41 USD (9)
Crecimiento al mes:
31.01%
Pronóstico anual:
376.30%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 643.56 USD
Máxima:
3 048.50 USD (18.46%)
Reducción relativa:
De balance:
18.51% (3 036.87 USD)
De fondos:
5.73% (886.77 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 2259
HK50 1271
XAUUSD 788
JPN225 614
GER40 124
UK100 100
BTCUSD 47
AUDCAD 42
GBPUSD 30
GBPCAD 29
GBPJPY 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 5.3K
HK50 123
XAUUSD 3.7K
JPN225 3.5K
GER40 -338
UK100 -757
BTCUSD -321
AUDCAD -75
GBPUSD 136
GBPCAD 48
GBPJPY -30
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 218K
HK50 -28K
XAUUSD 272K
JPN225 214K
GER40 -9.3K
UK100 -33K
BTCUSD -551K
AUDCAD -4.9K
GBPUSD 5.1K
GBPCAD 2.8K
GBPJPY -2.1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +530.92 USD
Peor transacción: -354 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +1 148.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -371.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 203
FBS-Real-12
0.00 × 19
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.12 × 90
ICMarketsSC-Live10
0.28 × 25
Coinexx-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 211
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.62 × 1178
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 315
ICMarketsSC-Live09
1.33 × 3
ATCBrokers-Live 1
1.46 × 360
Osprey-Live
1.50 × 4
otros 29...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.21 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 22:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 00:39
Share of trading days is too low
2025.07.08 00:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 20:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.07 20:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.07 20:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Follower02
5000 USD al mes
155%
0
0
USD
10K
USD
25
100%
5 312
41%
92%
1.22
2.12
USD
19%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.