Ka Kit Sun

Follower02

Ka Kit Sun
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 885
Bénéfice trades:
1 169 (40.51%)
Perte trades:
1 716 (59.48%)
Meilleure transaction:
471.86 USD
Pire transaction:
-319.06 USD
Bénéfice brut:
35 423.45 USD (3 256 232 pips)
Perte brute:
-31 791.49 USD (3 626 764 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (427.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
866.46 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
98.32%
Charge de dépôt maximale:
13.61%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
152
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
1.19
Longs trades:
1 933 (67.00%)
Courts trades:
952 (33.00%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
1.26 USD
Bénéfice moyen:
30.30 USD
Perte moyenne:
-18.53 USD
Pertes consécutives maximales:
36 (-371.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-725.41 USD (9)
Croissance mensuelle:
4.22%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 643.56 USD
Maximal:
3 048.50 USD (18.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.51% (3 036.87 USD)
Par fonds propres:
5.73% (886.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
HK50 983
US30 959
XAUUSD 416
JPN225 338
GER40 65
UK100 51
BTCUSD 47
AUDCAD 23
GBPCAD 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
HK50 150
US30 769
XAUUSD 740
JPN225 3K
GER40 -436
UK100 -270
BTCUSD -321
AUDCAD -33
GBPCAD 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
HK50 -5.4K
US30 -26K
XAUUSD 101K
JPN225 140K
GER40 -12K
UK100 -13K
BTCUSD -551K
AUDCAD -4K
GBPCAD 649
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +471.86 USD
Pire transaction: -319 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +427.32 USD
Perte consécutive maximale: -371.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 203
FBS-Real-12
0.00 × 19
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 23
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.12 × 90
Coinexx-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 211
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live20
0.62 × 26
ICMarketsSC-Live07
0.62 × 1178
ICMarketsSC-Live33
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 315
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 2
GlobalPrime-Live
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 3
25 plus...
Aucun avis
2025.09.15 22:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 00:39
Share of trading days is too low
2025.07.08 00:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 20:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.07 20:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.07 20:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
