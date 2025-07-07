Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 3 Exness-Real 0.00 × 3 Exness-Real17 0.00 × 203 FBS-Real-12 0.00 × 19 VantageInternational-Demo 0.00 × 77 Pepperstone-Edge08 0.00 × 241 Fyntura-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 Axi.SVG-US10-Live 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 0.00 × 89 VantageInternational-Live 7 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 23 Weltrade-Live 0.11 × 377 ICMarketsSC-Live19 0.12 × 90 Coinexx-Demo 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live32 0.35 × 211 ICMarketsSC-Live05 0.60 × 10 ICMarketsSC-Live20 0.62 × 26 ICMarketsSC-Live07 0.62 × 1178 ICMarketsSC-Live33 0.83 × 12 ICMarketsSC-Live24 0.88 × 315 ICMarketsSC-Live09 1.00 × 2 GlobalPrime-Live 1.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 1.00 × 3 25 plus...