- 자본
- 축소
트레이드:
5 567
이익 거래:
2 316 (41.60%)
손실 거래:
3 251 (58.40%)
최고의 거래:
530.92 USD
최악의 거래:
-354.46 USD
총 수익:
64 780.73 USD (5 360 924 pips)
총 손실:
-53 356.51 USD (5 272 872 pips)
연속 최대 이익:
20 (1 148.51 USD)
연속 최대 이익:
1 176.07 USD (10)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
91.52%
최대 입금량:
23.62%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
206
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
3.75
롱(주식매수):
3 697 (66.41%)
숏(주식차입매도):
1 870 (33.59%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
2.05 USD
평균 이익:
27.97 USD
평균 손실:
-16.41 USD
연속 최대 손실:
36 (-371.49 USD)
연속 최대 손실:
-725.41 USD (9)
월별 성장률:
19.04%
연간 예측:
231.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 643.56 USD
최대한의:
3 048.50 USD (18.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.69% (2 102.95 USD)
자본금별:
5.73% (886.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|2414
|HK50
|1301
|XAUUSD
|811
|JPN225
|640
|GER40
|133
|UK100
|104
|BTCUSD
|47
|AUDCAD
|44
|GBPUSD
|34
|GBPCAD
|30
|GBPJPY
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|6.4K
|HK50
|103
|XAUUSD
|3K
|JPN225
|3.4K
|GER40
|-406
|UK100
|-856
|BTCUSD
|-321
|AUDCAD
|-83
|GBPUSD
|152
|GBPCAD
|68
|GBPJPY
|-47
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|276K
|HK50
|-36K
|XAUUSD
|237K
|JPN225
|211K
|GER40
|-12K
|UK100
|-36K
|BTCUSD
|-551K
|AUDCAD
|-5K
|GBPUSD
|5.5K
|GBPCAD
|3.5K
|GBPJPY
|-2.8K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +530.92 USD
최악의 거래: -354 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +1 148.51 USD
연속 최대 손실: -371.49 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live19
|0.12 × 90
|
ICMarketsSC-Live10
|0.28 × 25
|
Coinexx-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 211
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live07
|0.62 × 1178
|
ICMarketsSC-Live20
|0.67 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 315
|
ICMarketsSC-Live09
|1.33 × 3
|
ATCBrokers-Live 1
|1.46 × 360
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 5000 USD
159%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
27
100%
5 567
41%
92%
1.21
2.05
USD
USD
20%
1:500