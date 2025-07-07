시그널섹션
Ka Kit Sun

Follower02

Ka Kit Sun
0 리뷰
안정성
27
0 / 0 USD
월별 5000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 159%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
5 567
이익 거래:
2 316 (41.60%)
손실 거래:
3 251 (58.40%)
최고의 거래:
530.92 USD
최악의 거래:
-354.46 USD
총 수익:
64 780.73 USD (5 360 924 pips)
총 손실:
-53 356.51 USD (5 272 872 pips)
연속 최대 이익:
20 (1 148.51 USD)
연속 최대 이익:
1 176.07 USD (10)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
91.52%
최대 입금량:
23.62%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
206
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
3.75
롱(주식매수):
3 697 (66.41%)
숏(주식차입매도):
1 870 (33.59%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
2.05 USD
평균 이익:
27.97 USD
평균 손실:
-16.41 USD
연속 최대 손실:
36 (-371.49 USD)
연속 최대 손실:
-725.41 USD (9)
월별 성장률:
19.04%
연간 예측:
231.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 643.56 USD
최대한의:
3 048.50 USD (18.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.69% (2 102.95 USD)
자본금별:
5.73% (886.77 USD)

배포

심볼 Sell Buy
US30 2414
HK50 1301
XAUUSD 811
JPN225 640
GER40 133
UK100 104
BTCUSD 47
AUDCAD 44
GBPUSD 34
GBPCAD 30
GBPJPY 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US30 6.4K
HK50 103
XAUUSD 3K
JPN225 3.4K
GER40 -406
UK100 -856
BTCUSD -321
AUDCAD -83
GBPUSD 152
GBPCAD 68
GBPJPY -47
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US30 276K
HK50 -36K
XAUUSD 237K
JPN225 211K
GER40 -12K
UK100 -36K
BTCUSD -551K
AUDCAD -5K
GBPUSD 5.5K
GBPCAD 3.5K
GBPJPY -2.8K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +530.92 USD
최악의 거래: -354 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +1 148.51 USD
연속 최대 손실: -371.49 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 203
FBS-Real-12
0.00 × 19
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.12 × 90
ICMarketsSC-Live10
0.28 × 25
Coinexx-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 211
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.62 × 1178
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 315
ICMarketsSC-Live09
1.33 × 3
ATCBrokers-Live 1
1.46 × 360
Osprey-Live
1.50 × 4
29 더...
리뷰 없음
2025.11.21 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 22:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 00:39
Share of trading days is too low
2025.07.08 00:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 20:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.07 20:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.07 20:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
