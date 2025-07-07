- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 270
盈利交易:
2 195 (41.65%)
亏损交易:
3 075 (58.35%)
最好交易:
530.92 USD
最差交易:
-354.46 USD
毛利:
61 422.15 USD (5 178 143 pips)
毛利亏损:
-49 960.29 USD (5 082 574 pips)
最大连续赢利:
20 (1 148.51 USD)
最大连续盈利:
1 176.07 USD (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
91.52%
最大入金加载:
23.62%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
213
平均持有时间:
9 小时
采收率:
3.76
长期交易:
3 490 (66.22%)
短期交易:
1 780 (33.78%)
利润因子:
1.23
预期回报:
2.17 USD
平均利润:
27.98 USD
平均损失:
-16.25 USD
最大连续失误:
36 (-371.49 USD)
最大连续亏损:
-725.41 USD (9)
每月增长:
35.02%
年度预测:
424.91%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1 643.56 USD
最大值:
3 048.50 USD (18.46%)
相对跌幅:
结余:
18.51% (3 036.87 USD)
净值:
5.73% (886.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|2245
|HK50
|1271
|XAUUSD
|772
|JPN225
|606
|GER40
|124
|UK100
|100
|BTCUSD
|47
|AUDCAD
|41
|GBPUSD
|29
|GBPCAD
|27
|GBPJPY
|8
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|5.3K
|HK50
|123
|XAUUSD
|3.8K
|JPN225
|3.6K
|GER40
|-338
|UK100
|-757
|BTCUSD
|-321
|AUDCAD
|-63
|GBPUSD
|114
|GBPCAD
|36
|GBPJPY
|-30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|216K
|HK50
|-28K
|XAUUSD
|280K
|JPN225
|221K
|GER40
|-9.3K
|UK100
|-33K
|BTCUSD
|-551K
|AUDCAD
|-4.5K
|GBPUSD
|4.5K
|GBPCAD
|2.3K
|GBPJPY
|-2.1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +530.92 USD
最差交易: -354 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 148.51 USD
最大连续亏损: -371.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live19
|0.12 × 90
|
ICMarketsSC-Live10
|0.28 × 25
|
Coinexx-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 211
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live07
|0.62 × 1178
|
ICMarketsSC-Live20
|0.67 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 315
|
ICMarketsSC-Live09
|1.33 × 3
|
ATCBrokers-Live 1
|1.46 × 360
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
160%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
25
100%
5 270
41%
92%
1.22
2.17
USD
USD
19%
1:500