- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5 252
Прибыльных трейдов:
2 192 (41.73%)
Убыточных трейдов:
3 060 (58.26%)
Лучший трейд:
530.92 USD
Худший трейд:
-354.46 USD
Общая прибыль:
61 312.07 USD (5 172 133 pips)
Общий убыток:
-49 691.17 USD (5 066 851 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 148.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 176.07 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
91.52%
Макс. загрузка депозита:
23.62%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
258
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.81
Длинных трейдов:
3 473 (66.13%)
Коротких трейдов:
1 779 (33.87%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
27.97 USD
Средний убыток:
-16.24 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-371.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-725.41 USD (9)
Прирост в месяц:
36.31%
Годовой прогноз:
440.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 643.56 USD
Максимальная:
3 048.50 USD (18.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.51% (3 036.87 USD)
По эквити:
5.73% (886.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|2242
|HK50
|1271
|XAUUSD
|764
|JPN225
|599
|GER40
|124
|UK100
|100
|BTCUSD
|47
|AUDCAD
|41
|GBPUSD
|29
|GBPCAD
|27
|GBPJPY
|8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|5.2K
|HK50
|123
|XAUUSD
|4K
|JPN225
|3.6K
|GER40
|-338
|UK100
|-757
|BTCUSD
|-321
|AUDCAD
|-63
|GBPUSD
|114
|GBPCAD
|36
|GBPJPY
|-30
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|210K
|HK50
|-28K
|XAUUSD
|290K
|JPN225
|228K
|GER40
|-9.3K
|UK100
|-33K
|BTCUSD
|-551K
|AUDCAD
|-4.5K
|GBPUSD
|4.5K
|GBPCAD
|2.3K
|GBPJPY
|-2.1K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +530.92 USD
Худший трейд: -354 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 148.51 USD
Макс. убыток в серии: -371.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 203
|
FBS-Real-12
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Demo
|0.00 × 77
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 241
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 89
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Weltrade-Live
|0.11 × 377
|
ICMarketsSC-Live19
|0.12 × 90
|
ICMarketsSC-Live10
|0.28 × 25
|
Coinexx-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 211
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live07
|0.62 × 1178
|
ICMarketsSC-Live20
|0.67 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 315
|
ICMarketsSC-Live09
|1.33 × 3
|
ATCBrokers-Live 1
|1.46 × 360
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
5000 USD в месяц
164%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
25
100%
5 252
41%
92%
1.23
2.21
USD
USD
19%
1:500