Ka Kit Sun

Follower02

Ka Kit Sun
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2025 164%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 252
Прибыльных трейдов:
2 192 (41.73%)
Убыточных трейдов:
3 060 (58.26%)
Лучший трейд:
530.92 USD
Худший трейд:
-354.46 USD
Общая прибыль:
61 312.07 USD (5 172 133 pips)
Общий убыток:
-49 691.17 USD (5 066 851 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 148.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 176.07 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
91.52%
Макс. загрузка депозита:
23.62%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
258
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.81
Длинных трейдов:
3 473 (66.13%)
Коротких трейдов:
1 779 (33.87%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
27.97 USD
Средний убыток:
-16.24 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-371.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-725.41 USD (9)
Прирост в месяц:
36.31%
Годовой прогноз:
440.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 643.56 USD
Максимальная:
3 048.50 USD (18.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.51% (3 036.87 USD)
По эквити:
5.73% (886.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 2242
HK50 1271
XAUUSD 764
JPN225 599
GER40 124
UK100 100
BTCUSD 47
AUDCAD 41
GBPUSD 29
GBPCAD 27
GBPJPY 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 5.2K
HK50 123
XAUUSD 4K
JPN225 3.6K
GER40 -338
UK100 -757
BTCUSD -321
AUDCAD -63
GBPUSD 114
GBPCAD 36
GBPJPY -30
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 210K
HK50 -28K
XAUUSD 290K
JPN225 228K
GER40 -9.3K
UK100 -33K
BTCUSD -551K
AUDCAD -4.5K
GBPUSD 4.5K
GBPCAD 2.3K
GBPJPY -2.1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +530.92 USD
Худший трейд: -354 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 148.51 USD
Макс. убыток в серии: -371.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 203
FBS-Real-12
0.00 × 19
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.12 × 90
ICMarketsSC-Live10
0.28 × 25
Coinexx-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 211
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.62 × 1178
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 315
ICMarketsSC-Live09
1.33 × 3
ATCBrokers-Live 1
1.46 × 360
Osprey-Live
1.50 × 4
Нет отзывов
2025.11.21 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 22:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 00:39
Share of trading days is too low
2025.07.08 00:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 20:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.07 20:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.07 20:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Follower02
5000 USD в месяц
164%
0
0
USD
10K
USD
25
100%
5 252
41%
92%
1.23
2.21
USD
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.