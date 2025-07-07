SignaleKategorien
Ka Kit Sun

Follower02

Ka Kit Sun
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 5000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 147%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 319
Gewinntrades:
2 208 (41.51%)
Verlusttrades:
3 111 (58.49%)
Bester Trade:
530.92 USD
Schlechtester Trade:
-354.46 USD
Bruttoprofit:
61 645.59 USD (5 189 779 pips)
Bruttoverlust:
-50 732.98 USD (5 123 311 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (1 148.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 176.07 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
91.52%
Max deposit load:
23.62%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
180
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
3.58
Long-Positionen:
3 535 (66.46%)
Short-Positionen:
1 784 (33.54%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
2.05 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-16.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
36 (-371.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-725.41 USD (9)
Wachstum pro Monat :
22.59%
Jahresprognose:
274.12%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 643.56 USD
Maximaler:
3 048.50 USD (18.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.51% (3 036.87 USD)
Kapital:
5.73% (886.77 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 2259
HK50 1271
XAUUSD 794
JPN225 614
GER40 125
UK100 100
BTCUSD 47
AUDCAD 42
GBPUSD 30
GBPCAD 29
GBPJPY 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 5.3K
HK50 123
XAUUSD 3.4K
JPN225 3.5K
GER40 -345
UK100 -757
BTCUSD -321
AUDCAD -75
GBPUSD 136
GBPCAD 48
GBPJPY -30
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 218K
HK50 -28K
XAUUSD 256K
JPN225 214K
GER40 -9.6K
UK100 -33K
BTCUSD -551K
AUDCAD -4.9K
GBPUSD 5.1K
GBPCAD 2.8K
GBPJPY -2.1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +530.92 USD
Schlechtester Trade: -354 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 148.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -371.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 203
FBS-Real-12
0.00 × 19
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Weltrade-Live
0.11 × 377
ICMarketsSC-Live19
0.12 × 90
ICMarketsSC-Live10
0.28 × 25
Coinexx-Demo
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 211
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.62 × 1178
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 315
ICMarketsSC-Live09
1.33 × 3
ATCBrokers-Live 1
1.46 × 360
Osprey-Live
1.50 × 4
noch 29 ...
Keine Bewertungen
2025.11.21 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 22:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.27 23:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 00:39
Share of trading days is too low
2025.07.08 00:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 20:33
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 20:33
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.07 20:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.07 20:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.