Tadeas Rusnak

Algorithms

Tadeas Rusnak
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
1 / 1.6K USD
büyüme başlangıcı: 2025 90%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
69 (61.06%)
Zararla kapanan işlemler:
44 (38.94%)
En iyi işlem:
121.27 EUR
En kötü işlem:
-66.47 EUR
Brüt kâr:
1 695.50 EUR (35 956 pips)
Brüt zarar:
-843.09 EUR (16 984 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (258.22 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
258.22 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
22.69%
Maks. mevduat yükü:
79.01%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
5.76
Alış işlemleri:
77 (68.14%)
Satış işlemleri:
36 (31.86%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
7.54 EUR
Ortalama kâr:
24.57 EUR
Ortalama zarar:
-19.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-40.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-106.74 EUR (2)
Aylık büyüme:
9.26%
Yıllık tahmin:
112.30%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.16 EUR
Maksimum:
147.91 EUR (8.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.72% (147.91 EUR)
Varlığa göre:
2.31% (38.17 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 110
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 993
EURGBP -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 19K
EURGBP -119
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +121.27 EUR
En kötü işlem: -66 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +258.22 EUR
Maksimum ardışık zarar: -40.72 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.68 × 19
This account is for presentation purposes only.

2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.29% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Algorithms
Ayda 30 USD
90%
1
1.6K
USD
1.8K
EUR
38
95%
113
61%
23%
2.01
7.54
EUR
9%
1:30
