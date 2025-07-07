SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Algorithms
Tadeas Rusnak

Algorithms

Tadeas Rusnak
0 comentários
Confiabilidade
52 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 105%
PepperstoneUK-Live
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
191
Negociações com lucro:
110 (57.59%)
Negociações com perda:
81 (42.41%)
Melhor negociação:
122.89 EUR
Pior negociação:
-66.47 EUR
Lucro bruto:
2 736.99 EUR (61 927 pips)
Perda bruta:
-1 738.25 EUR (34 023 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (258.22 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
258.22 EUR (10)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
34.01%
Depósito máximo carregado:
87.41%
Último negócio:
45 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
2.40
Negociações longas:
132 (69.11%)
Negociações curtas:
59 (30.89%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
5.23 EUR
Lucro médio:
24.88 EUR
Perda média:
-21.46 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-199.32 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-199.32 EUR (5)
Crescimento mensal:
21.84%
Previsão anual:
265.04%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
72.16 EUR
Máximo:
416.32 EUR (22.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.45% (416.32 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.60% (69.79 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 151
EURGBP 17
US500 15
XAUUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 1.2K
EURGBP -82
US500 -14
XAUUSD 70
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 21K
EURGBP -441
US500 -412
XAUUSD 8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +122.89 EUR
Pior negociação: -66 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +258.22 EUR
Máxima perda consecutiva: -199.32 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PepperstoneUK-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.54 × 93
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

On this account, I would like to apply several strategies over time that I have developed and sufficiently tested after they meet my criteria.

Currently trading:

  • XAUUSD
  • US500
  • EURGBP
  • USDJPY

Sem comentários
2026.01.01 22:50 2026.01.01 22:50:19  

Added new system for US500

2025.10.30 20:26 2025.10.30 20:26:22  

Reducing risk on USDJPY system, due to expected higher volatility.

2025.10.30 20:25 2025.10.30 20:25:20  

Added new system for XAUUSD

2025.10.01 16:18 2025.10.01 16:18:29  

Added new system for EURGBP

2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.29% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Algorithms
35 USD por mês
105%
0
0
USD
1.9K
EUR
52
93%
191
57%
34%
1.57
5.23
EUR
22%
1:30
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.