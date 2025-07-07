- Crescimento
Negociações:
191
Negociações com lucro:
110 (57.59%)
Negociações com perda:
81 (42.41%)
Melhor negociação:
122.89 EUR
Pior negociação:
-66.47 EUR
Lucro bruto:
2 736.99 EUR (61 927 pips)
Perda bruta:
-1 738.25 EUR (34 023 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (258.22 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
258.22 EUR (10)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
34.01%
Depósito máximo carregado:
87.41%
Último negócio:
45 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
2.40
Negociações longas:
132 (69.11%)
Negociações curtas:
59 (30.89%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
5.23 EUR
Lucro médio:
24.88 EUR
Perda média:
-21.46 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-199.32 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-199.32 EUR (5)
Crescimento mensal:
21.84%
Previsão anual:
265.04%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
72.16 EUR
Máximo:
416.32 EUR (22.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.45% (416.32 EUR)
Pelo Capital Líquido:
4.60% (69.79 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|151
|EURGBP
|17
|US500
|15
|XAUUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|1.2K
|EURGBP
|-82
|US500
|-14
|XAUUSD
|70
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|21K
|EURGBP
|-441
|US500
|-412
|XAUUSD
|8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +122.89 EUR
Pior negociação: -66 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +258.22 EUR
Máxima perda consecutiva: -199.32 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PepperstoneUK-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.54 × 93
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
On this account, I would like to apply several strategies over time that I have developed and sufficiently tested after they meet my criteria.
Currently trading:
- XAUUSD
- US500
- EURGBP
- USDJPY
Sem comentários
Added new system for US500
Reducing risk on USDJPY system, due to expected higher volatility.
Added new system for XAUUSD
Added new system for EURGBP
