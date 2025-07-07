- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
191
利益トレード:
110 (57.59%)
損失トレード:
81 (42.41%)
ベストトレード:
122.89 EUR
最悪のトレード:
-66.47 EUR
総利益:
2 736.99 EUR (61 927 pips)
総損失:
-1 738.25 EUR (34 023 pips)
最大連続の勝ち:
10 (258.22 EUR)
最大連続利益:
258.22 EUR (10)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
34.01%
最大入金額:
87.41%
最近のトレード:
53 分前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
2.40
長いトレード:
132 (69.11%)
短いトレード:
59 (30.89%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
5.23 EUR
平均利益:
24.88 EUR
平均損失:
-21.46 EUR
最大連続の負け:
5 (-199.32 EUR)
最大連続損失:
-199.32 EUR (5)
月間成長:
21.84%
年間予想:
265.04%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
72.16 EUR
最大の:
416.32 EUR (22.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.45% (416.32 EUR)
エクイティによる:
4.60% (69.79 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|151
|EURGBP
|17
|US500
|15
|XAUUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|1.2K
|EURGBP
|-82
|US500
|-14
|XAUUSD
|70
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|21K
|EURGBP
|-441
|US500
|-412
|XAUUSD
|8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PepperstoneUK-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.54 × 93
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
On this account, I would like to apply several strategies over time that I have developed and sufficiently tested after they meet my criteria.
Currently trading:
- XAUUSD
- US500
- EURGBP
- USDJPY
レビューなし
Added new system for US500
Reducing risk on USDJPY system, due to expected higher volatility.
Added new system for XAUUSD
Added new system for EURGBP
