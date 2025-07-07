シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Algorithms
Tadeas Rusnak

Algorithms

Tadeas Rusnak
レビュー0件
信頼性
52週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 105%
PepperstoneUK-Live
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
191
利益トレード:
110 (57.59%)
損失トレード:
81 (42.41%)
ベストトレード:
122.89 EUR
最悪のトレード:
-66.47 EUR
総利益:
2 736.99 EUR (61 927 pips)
総損失:
-1 738.25 EUR (34 023 pips)
最大連続の勝ち:
10 (258.22 EUR)
最大連続利益:
258.22 EUR (10)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
34.01%
最大入金額:
87.41%
最近のトレード:
53 分前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
2.40
長いトレード:
132 (69.11%)
短いトレード:
59 (30.89%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
5.23 EUR
平均利益:
24.88 EUR
平均損失:
-21.46 EUR
最大連続の負け:
5 (-199.32 EUR)
最大連続損失:
-199.32 EUR (5)
月間成長:
21.84%
年間予想:
265.04%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
72.16 EUR
最大の:
416.32 EUR (22.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.45% (416.32 EUR)
エクイティによる:
4.60% (69.79 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 151
EURGBP 17
US500 15
XAUUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 1.2K
EURGBP -82
US500 -14
XAUUSD 70
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 21K
EURGBP -441
US500 -412
XAUUSD 8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +122.89 EUR
最悪のトレード: -66 EUR
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +258.22 EUR
最大連続損失: -199.32 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PepperstoneUK-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.54 × 93
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

On this account, I would like to apply several strategies over time that I have developed and sufficiently tested after they meet my criteria.

Currently trading:

  • XAUUSD
  • US500
  • EURGBP
  • USDJPY

レビューなし
2026.01.01 22:50 2026.01.01 22:50:19  

Added new system for US500

2025.10.30 20:26 2025.10.30 20:26:22  

Reducing risk on USDJPY system, due to expected higher volatility.

2025.10.30 20:25 2025.10.30 20:25:20  

Added new system for XAUUSD

2025.10.01 16:18 2025.10.01 16:18:29  

Added new system for EURGBP

2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.29% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Algorithms
35 USD/月
105%
0
0
USD
1.9K
EUR
52
93%
191
57%
34%
1.57
5.23
EUR
22%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください