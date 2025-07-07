SignauxSections
Tadeas Rusnak

Algorithms

Tadeas Rusnak
0 avis
Fiabilité
38 semaines
1 / 1.6K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 90%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
113
Bénéfice trades:
69 (61.06%)
Perte trades:
44 (38.94%)
Meilleure transaction:
121.27 EUR
Pire transaction:
-66.47 EUR
Bénéfice brut:
1 695.50 EUR (35 956 pips)
Perte brute:
-843.09 EUR (16 984 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (258.22 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
258.22 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
22.69%
Charge de dépôt maximale:
79.01%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
5.76
Longs trades:
77 (68.14%)
Courts trades:
36 (31.86%)
Facteur de profit:
2.01
Rendement attendu:
7.54 EUR
Bénéfice moyen:
24.57 EUR
Perte moyenne:
-19.16 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-40.72 EUR)
Perte consécutive maximale:
-106.74 EUR (2)
Croissance mensuelle:
10.06%
Prévision annuelle:
122.07%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
72.16 EUR
Maximal:
147.91 EUR (8.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.72% (147.91 EUR)
Par fonds propres:
2.31% (38.17 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 110
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 993
EURGBP -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 19K
EURGBP -119
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +121.27 EUR
Pire transaction: -66 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +258.22 EUR
Perte consécutive maximale: -40.72 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.68 × 19
This account is for presentation purposes only.

Aucun avis
2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.29% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
