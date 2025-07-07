- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
110 (57.59%)
Убыточных трейдов:
81 (42.41%)
Лучший трейд:
122.89 EUR
Худший трейд:
-66.47 EUR
Общая прибыль:
2 736.99 EUR (61 927 pips)
Общий убыток:
-1 738.25 EUR (34 023 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (258.22 EUR)
Макс. прибыль в серии:
258.22 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
34.01%
Макс. загрузка депозита:
87.41%
Последний трейд:
43 минуты
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
2.40
Длинных трейдов:
132 (69.11%)
Коротких трейдов:
59 (30.89%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
5.23 EUR
Средняя прибыль:
24.88 EUR
Средний убыток:
-21.46 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-199.32 EUR)
Макс. убыток в серии:
-199.32 EUR (5)
Прирост в месяц:
21.84%
Годовой прогноз:
265.04%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
72.16 EUR
Максимальная:
416.32 EUR (22.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.45% (416.32 EUR)
По эквити:
4.60% (69.79 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|151
|EURGBP
|17
|US500
|15
|XAUUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|1.2K
|EURGBP
|-82
|US500
|-14
|XAUUSD
|70
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|21K
|EURGBP
|-441
|US500
|-412
|XAUUSD
|8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +122.89 EUR
Худший трейд: -66 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +258.22 EUR
Макс. убыток в серии: -199.32 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.54 × 93
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
On this account, I would like to apply several strategies over time that I have developed and sufficiently tested after they meet my criteria.
Currently trading:
- XAUUSD
- US500
- EURGBP
- USDJPY
Нет отзывов
Added new system for US500
Reducing risk on USDJPY system, due to expected higher volatility.
Added new system for XAUUSD
Added new system for EURGBP
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
105%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
52
93%
191
57%
34%
1.57
5.23
EUR
EUR
22%
1:30