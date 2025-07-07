СигналыРазделы
Tadeas Rusnak

Algorithms

Tadeas Rusnak
0 отзывов
Надежность
52 недели
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 105%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
191
Прибыльных трейдов:
110 (57.59%)
Убыточных трейдов:
81 (42.41%)
Лучший трейд:
122.89 EUR
Худший трейд:
-66.47 EUR
Общая прибыль:
2 736.99 EUR (61 927 pips)
Общий убыток:
-1 738.25 EUR (34 023 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (258.22 EUR)
Макс. прибыль в серии:
258.22 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
34.01%
Макс. загрузка депозита:
87.41%
Последний трейд:
43 минуты
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
2.40
Длинных трейдов:
132 (69.11%)
Коротких трейдов:
59 (30.89%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
5.23 EUR
Средняя прибыль:
24.88 EUR
Средний убыток:
-21.46 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-199.32 EUR)
Макс. убыток в серии:
-199.32 EUR (5)
Прирост в месяц:
21.84%
Годовой прогноз:
265.04%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
72.16 EUR
Максимальная:
416.32 EUR (22.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.45% (416.32 EUR)
По эквити:
4.60% (69.79 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 151
EURGBP 17
US500 15
XAUUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 1.2K
EURGBP -82
US500 -14
XAUUSD 70
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 21K
EURGBP -441
US500 -412
XAUUSD 8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +122.89 EUR
Худший трейд: -66 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +258.22 EUR
Макс. убыток в серии: -199.32 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.54 × 93
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
On this account, I would like to apply several strategies over time that I have developed and sufficiently tested after they meet my criteria.

Currently trading:

  • XAUUSD
  • US500
  • EURGBP
  • USDJPY

Нет отзывов
2026.01.01 22:50 2026.01.01 22:50:19  

Added new system for US500

2025.10.30 20:26 2025.10.30 20:26:22  

Reducing risk on USDJPY system, due to expected higher volatility.

2025.10.30 20:25 2025.10.30 20:25:20  

Added new system for XAUUSD

2025.10.01 16:18 2025.10.01 16:18:29  

Added new system for EURGBP

2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.29% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
