Tadeas Rusnak
0条评论
可靠性
52
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 105%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
191
盈利交易:
110 (57.59%)
亏损交易:
81 (42.41%)
最好交易:
122.89 EUR
最差交易:
-66.47 EUR
毛利:
2 736.99 EUR (61 927 pips)
毛利亏损:
-1 738.25 EUR (34 023 pips)
最大连续赢利:
10 (258.22 EUR)
最大连续盈利:
258.22 EUR (10)
夏普比率:
0.17
交易活动:
34.01%
最大入金加载:
87.41%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
10 小时
采收率:
2.40
长期交易:
132 (69.11%)
短期交易:
59 (30.89%)
利润因子:
1.57
预期回报:
5.23 EUR
平均利润:
24.88 EUR
平均损失:
-21.46 EUR
最大连续失误:
5 (-199.32 EUR)
最大连续亏损:
-199.32 EUR (5)
每月增长:
23.15%
年度预测:
280.85%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
72.16 EUR
最大值:
416.32 EUR (22.45%)
相对跌幅:
结余:
22.45% (416.32 EUR)
净值:
4.60% (69.79 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 151
EURGBP 17
US500 15
XAUUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 1.2K
EURGBP -82
US500 -14
XAUUSD 70
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 21K
EURGBP -441
US500 -412
XAUUSD 8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +122.89 EUR
最差交易: -66 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +258.22 EUR
最大连续亏损: -199.32 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PepperstoneUK-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.54 × 93
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
On this account, I would like to apply several strategies over time that I have developed and sufficiently tested after they meet my criteria.

Currently trading:

  • XAUUSD
  • US500
  • EURGBP
  • USDJPY

2026.01.01 22:50 2026.01.01 22:50:19  

Added new system for US500

2025.10.30 20:26 2025.10.30 20:26:22  

Reducing risk on USDJPY system, due to expected higher volatility.

2025.10.30 20:25 2025.10.30 20:25:20  

Added new system for XAUUSD

2025.10.01 16:18 2025.10.01 16:18:29  

Added new system for EURGBP

2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.29% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
复制

