- 자본
- 축소
트레이드:
197
이익 거래:
114 (57.86%)
손실 거래:
83 (42.13%)
최고의 거래:
122.89 EUR
최악의 거래:
-66.47 EUR
총 수익:
2 844.27 EUR (66 535 pips)
총 손실:
-1 793.82 EUR (34 440 pips)
연속 최대 이익:
10 (258.22 EUR)
연속 최대 이익:
258.22 EUR (10)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
35.02%
최대 입금량:
87.41%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
2.52
롱(주식매수):
137 (69.54%)
숏(주식차입매도):
60 (30.46%)
수익 요인:
1.59
기대수익:
5.33 EUR
평균 이익:
24.95 EUR
평균 손실:
-21.61 EUR
연속 최대 손실:
5 (-199.32 EUR)
연속 최대 손실:
-199.32 EUR (5)
월별 성장률:
19.73%
연간 예측:
239.43%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
72.16 EUR
최대한의:
416.32 EUR (22.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.45% (416.32 EUR)
자본금별:
4.60% (69.79 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|153
|EURGBP
|18
|US500
|17
|XAUUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|1.1K
|EURGBP
|-98
|US500
|31
|XAUUSD
|147
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|20K
|EURGBP
|-527
|US500
|242
|XAUUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +122.89 EUR
최악의 거래: -66 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +258.22 EUR
연속 최대 손실: -199.32 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PepperstoneUK-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.54 × 93
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
On this account, I would like to apply several strategies over time that I have developed and sufficiently tested after they meet my criteria.
Currently trading:
- XAUUSD
- US500
- EURGBP
- USDJPY
Added new system for US500
Reducing risk on USDJPY system, due to expected higher volatility.
Added new system for XAUUSD
Added new system for EURGBP
