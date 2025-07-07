시그널섹션
Tadeas Rusnak
0 리뷰
안정성
52
0 / 0 USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 111%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
197
이익 거래:
114 (57.86%)
손실 거래:
83 (42.13%)
최고의 거래:
122.89 EUR
최악의 거래:
-66.47 EUR
총 수익:
2 844.27 EUR (66 535 pips)
총 손실:
-1 793.82 EUR (34 440 pips)
연속 최대 이익:
10 (258.22 EUR)
연속 최대 이익:
258.22 EUR (10)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
35.02%
최대 입금량:
87.41%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
2.52
롱(주식매수):
137 (69.54%)
숏(주식차입매도):
60 (30.46%)
수익 요인:
1.59
기대수익:
5.33 EUR
평균 이익:
24.95 EUR
평균 손실:
-21.61 EUR
연속 최대 손실:
5 (-199.32 EUR)
연속 최대 손실:
-199.32 EUR (5)
월별 성장률:
19.73%
연간 예측:
239.43%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
72.16 EUR
최대한의:
416.32 EUR (22.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.45% (416.32 EUR)
자본금별:
4.60% (69.79 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 153
EURGBP 18
US500 17
XAUUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 1.1K
EURGBP -98
US500 31
XAUUSD 147
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 20K
EURGBP -527
US500 242
XAUUSD 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +122.89 EUR
최악의 거래: -66 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +258.22 EUR
연속 최대 손실: -199.32 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PepperstoneUK-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FBS-Real
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.54 × 93
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
On this account, I would like to apply several strategies over time that I have developed and sufficiently tested after they meet my criteria.

Currently trading:

  • XAUUSD
  • US500
  • EURGBP
  • USDJPY

리뷰 없음
2026.01.01 22:50 2026.01.01 22:50:19  

Added new system for US500

2025.10.30 20:26 2025.10.30 20:26:22  

Reducing risk on USDJPY system, due to expected higher volatility.

2025.10.30 20:25 2025.10.30 20:25:20  

Added new system for XAUUSD

2025.10.01 16:18 2025.10.01 16:18:29  

Added new system for EURGBP

2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.29% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Algorithms
월별 35 USD
111%
0
0
USD
2K
EUR
52
92%
197
57%
35%
1.58
5.33
EUR
22%
1:30
