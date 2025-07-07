- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
191
Transacciones Rentables:
110 (57.59%)
Transacciones Irrentables:
81 (42.41%)
Mejor transacción:
122.89 EUR
Peor transacción:
-66.47 EUR
Beneficio Bruto:
2 736.99 EUR (61 927 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 738.25 EUR (34 023 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (258.22 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
258.22 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
34.01%
Carga máxima del depósito:
87.41%
Último trade:
30 minutos
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
2.40
Transacciones Largas:
132 (69.11%)
Transacciones Cortas:
59 (30.89%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
5.23 EUR
Beneficio medio:
24.88 EUR
Pérdidas medias:
-21.46 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-199.32 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-199.32 EUR (5)
Crecimiento al mes:
23.15%
Pronóstico anual:
280.85%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
72.16 EUR
Máxima:
416.32 EUR (22.45%)
Reducción relativa:
De balance:
22.45% (416.32 EUR)
De fondos:
4.60% (69.79 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|151
|EURGBP
|17
|US500
|15
|XAUUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|1.2K
|EURGBP
|-82
|US500
|-14
|XAUUSD
|70
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|21K
|EURGBP
|-441
|US500
|-412
|XAUUSD
|8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +122.89 EUR
Peor transacción: -66 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +258.22 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -199.32 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PepperstoneUK-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.54 × 93
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
On this account, I would like to apply several strategies over time that I have developed and sufficiently tested after they meet my criteria.
Currently trading:
- XAUUSD
- US500
- EURGBP
- USDJPY
No hay comentarios
Added new system for US500
Reducing risk on USDJPY system, due to expected higher volatility.
Added new system for XAUUSD
Added new system for EURGBP
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
35 USD al mes
105%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
52
93%
191
57%
34%
1.57
5.23
EUR
EUR
22%
1:30