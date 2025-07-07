SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Algorithms
Tadeas Rusnak

Algorithms

Tadeas Rusnak
0 comentarios
Fiabilidad
52 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 105%
PepperstoneUK-Live
1:30
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
191
Transacciones Rentables:
110 (57.59%)
Transacciones Irrentables:
81 (42.41%)
Mejor transacción:
122.89 EUR
Peor transacción:
-66.47 EUR
Beneficio Bruto:
2 736.99 EUR (61 927 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 738.25 EUR (34 023 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (258.22 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
258.22 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
34.01%
Carga máxima del depósito:
87.41%
Último trade:
30 minutos
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
2.40
Transacciones Largas:
132 (69.11%)
Transacciones Cortas:
59 (30.89%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
5.23 EUR
Beneficio medio:
24.88 EUR
Pérdidas medias:
-21.46 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-199.32 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-199.32 EUR (5)
Crecimiento al mes:
23.15%
Pronóstico anual:
280.85%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
72.16 EUR
Máxima:
416.32 EUR (22.45%)
Reducción relativa:
De balance:
22.45% (416.32 EUR)
De fondos:
4.60% (69.79 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 151
EURGBP 17
US500 15
XAUUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 1.2K
EURGBP -82
US500 -14
XAUUSD 70
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 21K
EURGBP -441
US500 -412
XAUUSD 8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +122.89 EUR
Peor transacción: -66 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +258.22 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -199.32 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PepperstoneUK-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.54 × 93
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

On this account, I would like to apply several strategies over time that I have developed and sufficiently tested after they meet my criteria.

Currently trading:

  • XAUUSD
  • US500
  • EURGBP
  • USDJPY

No hay comentarios
2026.01.01 22:50 2026.01.01 22:50:19  

Added new system for US500

2025.10.30 20:26 2025.10.30 20:26:22  

Reducing risk on USDJPY system, due to expected higher volatility.

2025.10.30 20:25 2025.10.30 20:25:20  

Added new system for XAUUSD

2025.10.01 16:18 2025.10.01 16:18:29  

Added new system for EURGBP

2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.29% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Algorithms
35 USD al mes
105%
0
0
USD
1.9K
EUR
52
93%
191
57%
34%
1.57
5.23
EUR
22%
1:30
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.