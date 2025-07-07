- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
69 (61.06%)
Loss Trade:
44 (38.94%)
Best Trade:
121.27 EUR
Worst Trade:
-66.47 EUR
Profitto lordo:
1 695.50 EUR (35 956 pips)
Perdita lorda:
-843.09 EUR (16 984 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (258.22 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
258.22 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
22.69%
Massimo carico di deposito:
79.01%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
5.76
Long Trade:
77 (68.14%)
Short Trade:
36 (31.86%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
7.54 EUR
Profitto medio:
24.57 EUR
Perdita media:
-19.16 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-40.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-106.74 EUR (2)
Crescita mensile:
10.06%
Previsione annuale:
122.07%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
72.16 EUR
Massimale:
147.91 EUR (8.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.72% (147.91 EUR)
Per equità:
2.31% (38.17 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|110
|EURGBP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|993
|EURGBP
|-21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|19K
|EURGBP
|-119
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +121.27 EUR
Worst Trade: -66 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +258.22 EUR
Massima perdita consecutiva: -40.72 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.68 × 19
