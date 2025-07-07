SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Algorithms
Tadeas Rusnak

Algorithms

Tadeas Rusnak
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
1 / 1.6K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 90%
PepperstoneUK-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
69 (61.06%)
Loss Trade:
44 (38.94%)
Best Trade:
121.27 EUR
Worst Trade:
-66.47 EUR
Profitto lordo:
1 695.50 EUR (35 956 pips)
Perdita lorda:
-843.09 EUR (16 984 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (258.22 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
258.22 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
22.69%
Massimo carico di deposito:
79.01%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
5.76
Long Trade:
77 (68.14%)
Short Trade:
36 (31.86%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
7.54 EUR
Profitto medio:
24.57 EUR
Perdita media:
-19.16 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-40.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-106.74 EUR (2)
Crescita mensile:
10.06%
Previsione annuale:
122.07%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
72.16 EUR
Massimale:
147.91 EUR (8.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.72% (147.91 EUR)
Per equità:
2.31% (38.17 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 110
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 993
EURGBP -21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 19K
EURGBP -119
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +121.27 EUR
Worst Trade: -66 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +258.22 EUR
Massima perdita consecutiva: -40.72 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.68 × 19
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

This account is for presentation purposes only.

Non ci sono recensioni
2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.29% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Algorithms
30USD al mese
90%
1
1.6K
USD
1.8K
EUR
38
95%
113
61%
23%
2.01
7.54
EUR
9%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.