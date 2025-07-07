SignaleKategorien
Tadeas Rusnak

Algorithms

Tadeas Rusnak
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
52 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 105%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
191
Gewinntrades:
110 (57.59%)
Verlusttrades:
81 (42.41%)
Bester Trade:
122.89 EUR
Schlechtester Trade:
-66.47 EUR
Bruttoprofit:
2 736.99 EUR (61 927 pips)
Bruttoverlust:
-1 738.25 EUR (34 023 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (258.22 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
258.22 EUR (10)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
34.01%
Max deposit load:
87.41%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
2.40
Long-Positionen:
132 (69.11%)
Short-Positionen:
59 (30.89%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
5.23 EUR
Durchschnittlicher Profit:
24.88 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-21.46 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-199.32 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-199.32 EUR (5)
Wachstum pro Monat :
21.84%
Jahresprognose:
265.04%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
72.16 EUR
Maximaler:
416.32 EUR (22.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.45% (416.32 EUR)
Kapital:
4.60% (69.79 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 151
EURGBP 17
US500 15
XAUUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 1.2K
EURGBP -82
US500 -14
XAUUSD 70
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 21K
EURGBP -441
US500 -412
XAUUSD 8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +122.89 EUR
Schlechtester Trade: -66 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +258.22 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -199.32 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PepperstoneUK-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real
0.00 × 2
Exness-MT5Real31
0.54 × 93
Tickmill-Live
0.88 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
On this account, I would like to apply several strategies over time that I have developed and sufficiently tested after they meet my criteria.

Currently trading:

  • XAUUSD
  • US500
  • EURGBP
  • USDJPY

Keine Bewertungen
2026.01.01 22:50 2026.01.01 22:50:19  

Added new system for US500

2025.10.30 20:26 2025.10.30 20:26:22  

Reducing risk on USDJPY system, due to expected higher volatility.

2025.10.30 20:25 2025.10.30 20:25:20  

Added new system for XAUUSD

2025.10.01 16:18 2025.10.01 16:18:29  

Added new system for EURGBP

2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.29% of days out of 213 days of the signal's entire lifetime.
