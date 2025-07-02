SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / No 11 ACY Index 3773
No 11 ACY Index 3773

0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 14%
ACYSecurities-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
295
Kârla kapanan işlemler:
186 (63.05%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (36.95%)
En iyi işlem:
33.48 USD
En kötü işlem:
-14.89 USD
Brüt kâr:
1 267.49 USD (1 084 567 pips)
Brüt zarar:
-461.70 USD (496 986 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (32.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.62 USD (2)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
94.13%
Maks. mevduat yükü:
6.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
29.39
Alış işlemleri:
295 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.75
Beklenen getiri:
2.73 USD
Ortalama kâr:
6.81 USD
Ortalama zarar:
-4.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-18.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.42 USD (2)
Aylık büyüme:
5.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.43 USD
Maksimum:
27.42 USD (0.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.43% (27.42 USD)
Varlığa göre:
6.56% (413.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AU200 67
SP500 61
UK100 50
STOXX50 47
NAS100 39
HK50 31
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AU200 187
SP500 191
UK100 114
STOXX50 109
NAS100 129
HK50 75
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AU200 77K
SP500 41K
UK100 53K
STOXX50 38K
NAS100 260K
HK50 115K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.48 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +32.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ACYSecurities-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
