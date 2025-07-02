SeñalesSecciones
Ka Wing Lee

No 11 ACY Index 3773

Ka Wing Lee
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 27%
ACYSecurities-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
527
Transacciones Rentables:
337 (63.94%)
Transacciones Irrentables:
190 (36.05%)
Mejor transacción:
357.80 USD
Peor transacción:
-176.38 USD
Beneficio Bruto:
2 659.84 USD (2 210 091 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 195.13 USD (1 040 177 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (32.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
357.80 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
95.51%
Carga máxima del depósito:
19.40%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.26
Transacciones Largas:
527 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.23
Beneficio Esperado:
2.78 USD
Beneficio medio:
7.89 USD
Pérdidas medias:
-6.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-343.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-343.50 USD (4)
Crecimiento al mes:
3.57%
Pronóstico anual:
43.33%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.43 USD
Máxima:
343.50 USD (4.72%)
Reducción relativa:
De balance:
5.33% (343.50 USD)
De fondos:
36.42% (2 225.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
SP500 114
AU200 105
UK100 92
STOXX50 89
NAS100 88
HK50 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
SP500 369
AU200 284
UK100 212
STOXX50 205
NAS100 291
HK50 104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
SP500 123K
AU200 2K
UK100 122K
STOXX50 62K
NAS100 599K
HK50 264K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +357.80 USD
Peor transacción: -176 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +32.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -343.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ACYSecurities-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.26 22:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 17:00
Share of trading days is too low
2025.07.02 17:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 16:00
Share of trading days is too low
2025.07.02 16:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 06:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 06:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
