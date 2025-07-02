シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / No 11 ACY Index 3773
Ka Wing Lee

No 11 ACY Index 3773

Ka Wing Lee
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 27%
ACYSecurities-Live04
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
527
利益トレード:
337 (63.94%)
損失トレード:
190 (36.05%)
ベストトレード:
357.80 USD
最悪のトレード:
-176.38 USD
総利益:
2 659.84 USD (2 210 091 pips)
総損失:
-1 195.13 USD (1 040 177 pips)
最大連続の勝ち:
8 (32.35 USD)
最大連続利益:
357.80 USD (1)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
95.51%
最大入金額:
19.40%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.26
長いトレード:
527 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.23
期待されたペイオフ:
2.78 USD
平均利益:
7.89 USD
平均損失:
-6.29 USD
最大連続の負け:
4 (-343.50 USD)
最大連続損失:
-343.50 USD (4)
月間成長:
3.57%
年間予想:
43.33%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.43 USD
最大の:
343.50 USD (4.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.33% (343.50 USD)
エクイティによる:
36.42% (2 225.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
SP500 114
AU200 105
UK100 92
STOXX50 89
NAS100 88
HK50 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
SP500 369
AU200 284
UK100 212
STOXX50 205
NAS100 291
HK50 104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
SP500 123K
AU200 2K
UK100 122K
STOXX50 62K
NAS100 599K
HK50 264K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +357.80 USD
最悪のトレード: -176 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +32.35 USD
最大連続損失: -343.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ACYSecurities-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.26 22:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 17:00
Share of trading days is too low
2025.07.02 17:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 16:00
Share of trading days is too low
2025.07.02 16:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 06:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 06:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
No 11 ACY Index 3773
30 USD/月
27%
0
0
USD
6.2K
USD
26
100%
527
63%
96%
2.22
2.78
USD
36%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください