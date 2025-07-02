- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
527
利益トレード:
337 (63.94%)
損失トレード:
190 (36.05%)
ベストトレード:
357.80 USD
最悪のトレード:
-176.38 USD
総利益:
2 659.84 USD (2 210 091 pips)
総損失:
-1 195.13 USD (1 040 177 pips)
最大連続の勝ち:
8 (32.35 USD)
最大連続利益:
357.80 USD (1)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
95.51%
最大入金額:
19.40%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.26
長いトレード:
527 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.23
期待されたペイオフ:
2.78 USD
平均利益:
7.89 USD
平均損失:
-6.29 USD
最大連続の負け:
4 (-343.50 USD)
最大連続損失:
-343.50 USD (4)
月間成長:
3.57%
年間予想:
43.33%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.43 USD
最大の:
343.50 USD (4.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.33% (343.50 USD)
エクイティによる:
36.42% (2 225.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|SP500
|114
|AU200
|105
|UK100
|92
|STOXX50
|89
|NAS100
|88
|HK50
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|SP500
|369
|AU200
|284
|UK100
|212
|STOXX50
|205
|NAS100
|291
|HK50
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|SP500
|123K
|AU200
|2K
|UK100
|122K
|STOXX50
|62K
|NAS100
|599K
|HK50
|264K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +357.80 USD
最悪のトレード: -176 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +32.35 USD
最大連続損失: -343.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ACYSecurities-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
27%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
26
100%
527
63%
96%
2.22
2.78
USD
USD
36%
1:500