Ka Wing Lee

No 11 ACY Index 3773

Ka Wing Lee
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
ACYSecurities-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
290
Bénéfice trades:
182 (62.75%)
Perte trades:
108 (37.24%)
Meilleure transaction:
33.48 USD
Pire transaction:
-14.89 USD
Bénéfice brut:
1 247.61 USD (1 062 374 pips)
Perte brute:
-459.20 USD (487 246 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (32.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
37.62 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
94.13%
Charge de dépôt maximale:
6.01%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
28.75
Longs trades:
290 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.72
Rendement attendu:
2.72 USD
Bénéfice moyen:
6.86 USD
Perte moyenne:
-4.25 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-18.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.42 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.72%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.43 USD
Maximal:
27.42 USD (0.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.43% (27.42 USD)
Par fonds propres:
6.56% (413.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AU200 66
SP500 60
UK100 50
STOXX50 46
NAS100 39
HK50 29
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AU200 182
SP500 186
UK100 114
STOXX50 105
NAS100 129
HK50 71
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AU200 73K
SP500 38K
UK100 53K
STOXX50 34K
NAS100 260K
HK50 112K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.48 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +32.35 USD
Perte consécutive maximale: -18.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ACYSecurities-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.10 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 17:00
Share of trading days is too low
2025.07.02 17:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 16:00
Share of trading days is too low
2025.07.02 16:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 06:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 06:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 06:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.02 06:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.02 06:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
