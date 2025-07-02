- Прирост
Всего трейдов:
527
Прибыльных трейдов:
337 (63.94%)
Убыточных трейдов:
190 (36.05%)
Лучший трейд:
357.80 USD
Худший трейд:
-176.38 USD
Общая прибыль:
2 659.84 USD (2 210 091 pips)
Общий убыток:
-1 195.13 USD (1 040 177 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (32.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
357.80 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
95.51%
Макс. загрузка депозита:
19.40%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.26
Длинных трейдов:
527 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.23
Мат. ожидание:
2.78 USD
Средняя прибыль:
7.89 USD
Средний убыток:
-6.29 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-343.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-343.50 USD (4)
Прирост в месяц:
3.57%
Годовой прогноз:
43.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.43 USD
Максимальная:
343.50 USD (4.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.33% (343.50 USD)
По эквити:
36.42% (2 225.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SP500
|114
|AU200
|105
|UK100
|92
|STOXX50
|89
|NAS100
|88
|HK50
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SP500
|369
|AU200
|284
|UK100
|212
|STOXX50
|205
|NAS100
|291
|HK50
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SP500
|123K
|AU200
|2K
|UK100
|122K
|STOXX50
|62K
|NAS100
|599K
|HK50
|264K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +357.80 USD
Худший трейд: -176 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +32.35 USD
Макс. убыток в серии: -343.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACYSecurities-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
