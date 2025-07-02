СигналыРазделы
Ka Wing Lee

No 11 ACY Index 3773

Ka Wing Lee
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 27%
ACYSecurities-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
527
Прибыльных трейдов:
337 (63.94%)
Убыточных трейдов:
190 (36.05%)
Лучший трейд:
357.80 USD
Худший трейд:
-176.38 USD
Общая прибыль:
2 659.84 USD (2 210 091 pips)
Общий убыток:
-1 195.13 USD (1 040 177 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (32.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
357.80 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
95.51%
Макс. загрузка депозита:
19.40%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.26
Длинных трейдов:
527 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.23
Мат. ожидание:
2.78 USD
Средняя прибыль:
7.89 USD
Средний убыток:
-6.29 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-343.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-343.50 USD (4)
Прирост в месяц:
3.57%
Годовой прогноз:
43.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.43 USD
Максимальная:
343.50 USD (4.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.33% (343.50 USD)
По эквити:
36.42% (2 225.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SP500 114
AU200 105
UK100 92
STOXX50 89
NAS100 88
HK50 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SP500 369
AU200 284
UK100 212
STOXX50 205
NAS100 291
HK50 104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SP500 123K
AU200 2K
UK100 122K
STOXX50 62K
NAS100 599K
HK50 264K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +357.80 USD
Худший трейд: -176 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +32.35 USD
Макс. убыток в серии: -343.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACYSecurities-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.26 22:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 17:00
Share of trading days is too low
2025.07.02 17:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 16:00
Share of trading days is too low
2025.07.02 16:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 06:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 06:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.