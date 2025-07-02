信号部分
Ka Wing Lee

No 11 ACY Index 3773

可靠性
26
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 27%
ACYSecurities-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
527
盈利交易:
337 (63.94%)
亏损交易:
190 (36.05%)
最好交易:
357.80 USD
最差交易:
-176.38 USD
毛利:
2 659.84 USD (2 210 091 pips)
毛利亏损:
-1 195.13 USD (1 040 177 pips)
最大连续赢利:
8 (32.35 USD)
最大连续盈利:
357.80 USD (1)
夏普比率:
0.15
交易活动:
95.51%
最大入金加载:
19.40%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.26
长期交易:
527 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.23
预期回报:
2.78 USD
平均利润:
7.89 USD
平均损失:
-6.29 USD
最大连续失误:
4 (-343.50 USD)
最大连续亏损:
-343.50 USD (4)
每月增长:
3.57%
年度预测:
43.33%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.43 USD
最大值:
343.50 USD (4.72%)
相对跌幅:
结余:
5.33% (343.50 USD)
净值:
36.42% (2 225.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SP500 114
AU200 105
UK100 92
STOXX50 89
NAS100 88
HK50 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SP500 369
AU200 284
UK100 212
STOXX50 205
NAS100 291
HK50 104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SP500 123K
AU200 2K
UK100 122K
STOXX50 62K
NAS100 599K
HK50 264K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +357.80 USD
最差交易: -176 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +32.35 USD
最大连续亏损: -343.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ACYSecurities-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.26 22:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 17:00
Share of trading days is too low
2025.07.02 17:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 16:00
Share of trading days is too low
2025.07.02 16:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 06:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 06:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
