交易:
527
盈利交易:
337 (63.94%)
亏损交易:
190 (36.05%)
最好交易:
357.80 USD
最差交易:
-176.38 USD
毛利:
2 659.84 USD (2 210 091 pips)
毛利亏损:
-1 195.13 USD (1 040 177 pips)
最大连续赢利:
8 (32.35 USD)
最大连续盈利:
357.80 USD (1)
夏普比率:
0.15
交易活动:
95.51%
最大入金加载:
19.40%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.26
长期交易:
527 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.23
预期回报:
2.78 USD
平均利润:
7.89 USD
平均损失:
-6.29 USD
最大连续失误:
4 (-343.50 USD)
最大连续亏损:
-343.50 USD (4)
每月增长:
3.57%
年度预测:
43.33%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.43 USD
最大值:
343.50 USD (4.72%)
相对跌幅:
结余:
5.33% (343.50 USD)
净值:
36.42% (2 225.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SP500
|114
|AU200
|105
|UK100
|92
|STOXX50
|89
|NAS100
|88
|HK50
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SP500
|369
|AU200
|284
|UK100
|212
|STOXX50
|205
|NAS100
|291
|HK50
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SP500
|123K
|AU200
|2K
|UK100
|122K
|STOXX50
|62K
|NAS100
|599K
|HK50
|264K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
