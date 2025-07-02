SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / No 11 ACY Index 3773
Ka Wing Lee

No 11 ACY Index 3773

Ka Wing Lee
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
ACYSecurities-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
295
Profit Trade:
186 (63.05%)
Loss Trade:
109 (36.95%)
Best Trade:
33.48 USD
Worst Trade:
-14.89 USD
Profitto lordo:
1 267.49 USD (1 084 567 pips)
Perdita lorda:
-461.70 USD (496 986 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (32.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.62 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
94.13%
Massimo carico di deposito:
6.01%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
29.39
Long Trade:
295 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.75
Profitto previsto:
2.73 USD
Profitto medio:
6.81 USD
Perdita media:
-4.24 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-18.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.42 USD (2)
Crescita mensile:
5.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.43 USD
Massimale:
27.42 USD (0.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.43% (27.42 USD)
Per equità:
6.56% (413.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AU200 67
SP500 61
UK100 50
STOXX50 47
NAS100 39
HK50 31
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AU200 187
SP500 191
UK100 114
STOXX50 109
NAS100 129
HK50 75
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AU200 77K
SP500 41K
UK100 53K
STOXX50 38K
NAS100 260K
HK50 115K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.48 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +32.35 USD
Massima perdita consecutiva: -18.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ACYSecurities-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.10 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 17:00
Share of trading days is too low
2025.07.02 17:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 16:00
Share of trading days is too low
2025.07.02 16:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 06:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 06:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 06:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.02 06:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.02 06:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
No 11 ACY Index 3773
30USD al mese
14%
0
0
USD
6.3K
USD
13
100%
295
63%
94%
2.74
2.73
USD
7%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.