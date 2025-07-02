SignaleKategorien
Ka Wing Lee

No 11 ACY Index 3773

Ka Wing Lee
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 27%
ACYSecurities-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
527
Gewinntrades:
337 (63.94%)
Verlusttrades:
190 (36.05%)
Bester Trade:
357.80 USD
Schlechtester Trade:
-176.38 USD
Bruttoprofit:
2 659.84 USD (2 210 091 pips)
Bruttoverlust:
-1 195.13 USD (1 040 177 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (32.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
357.80 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
95.51%
Max deposit load:
19.40%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.26
Long-Positionen:
527 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.23
Mathematische Gewinnerwartung:
2.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-343.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-343.50 USD (4)
Wachstum pro Monat :
3.57%
Jahresprognose:
43.33%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.43 USD
Maximaler:
343.50 USD (4.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.33% (343.50 USD)
Kapital:
36.42% (2 225.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
SP500 114
AU200 105
UK100 92
STOXX50 89
NAS100 88
HK50 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
SP500 369
AU200 284
UK100 212
STOXX50 205
NAS100 291
HK50 104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
SP500 123K
AU200 2K
UK100 122K
STOXX50 62K
NAS100 599K
HK50 264K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +357.80 USD
Schlechtester Trade: -176 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -343.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ACYSecurities-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.26 22:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 17:00
Share of trading days is too low
2025.07.02 17:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 16:00
Share of trading days is too low
2025.07.02 16:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 06:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 06:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
No 11 ACY Index 3773
30 USD pro Monat
27%
0
0
USD
6.2K
USD
26
100%
527
63%
96%
2.22
2.78
USD
36%
1:500
