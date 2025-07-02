- Crescimento
Negociações:
527
Negociações com lucro:
337 (63.94%)
Negociações com perda:
190 (36.05%)
Melhor negociação:
357.80 USD
Pior negociação:
-176.38 USD
Lucro bruto:
2 659.84 USD (2 210 091 pips)
Perda bruta:
-1 195.13 USD (1 040 177 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (32.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
357.80 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
95.51%
Depósito máximo carregado:
19.40%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.26
Negociações longas:
527 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.23
Valor esperado:
2.78 USD
Lucro médio:
7.89 USD
Perda média:
-6.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-343.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-343.50 USD (4)
Crescimento mensal:
3.57%
Previsão anual:
43.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.43 USD
Máximo:
343.50 USD (4.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.33% (343.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.42% (2 225.32 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|SP500
|114
|AU200
|105
|UK100
|92
|STOXX50
|89
|NAS100
|88
|HK50
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|SP500
|369
|AU200
|284
|UK100
|212
|STOXX50
|205
|NAS100
|291
|HK50
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|SP500
|123K
|AU200
|2K
|UK100
|122K
|STOXX50
|62K
|NAS100
|599K
|HK50
|264K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +357.80 USD
Pior negociação: -176 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +32.35 USD
Máxima perda consecutiva: -343.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ACYSecurities-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
27%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
26
100%
527
63%
96%
2.22
2.78
USD
USD
36%
1:500