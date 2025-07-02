SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / No 11 ACY Index 3773
Ka Wing Lee

No 11 ACY Index 3773

Ka Wing Lee
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 27%
ACYSecurities-Live04
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
527
Negociações com lucro:
337 (63.94%)
Negociações com perda:
190 (36.05%)
Melhor negociação:
357.80 USD
Pior negociação:
-176.38 USD
Lucro bruto:
2 659.84 USD (2 210 091 pips)
Perda bruta:
-1 195.13 USD (1 040 177 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (32.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
357.80 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
95.51%
Depósito máximo carregado:
19.40%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.26
Negociações longas:
527 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.23
Valor esperado:
2.78 USD
Lucro médio:
7.89 USD
Perda média:
-6.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-343.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-343.50 USD (4)
Crescimento mensal:
3.57%
Previsão anual:
43.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.43 USD
Máximo:
343.50 USD (4.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.33% (343.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.42% (2 225.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
SP500 114
AU200 105
UK100 92
STOXX50 89
NAS100 88
HK50 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
SP500 369
AU200 284
UK100 212
STOXX50 205
NAS100 291
HK50 104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
SP500 123K
AU200 2K
UK100 122K
STOXX50 62K
NAS100 599K
HK50 264K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +357.80 USD
Pior negociação: -176 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +32.35 USD
Máxima perda consecutiva: -343.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ACYSecurities-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.27 22:34
No swaps are charged
2025.11.26 22:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 02:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 21:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 09:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 17:00
Share of trading days is too low
2025.07.02 17:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 16:00
Share of trading days is too low
2025.07.02 16:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.02 06:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 06:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
No 11 ACY Index 3773
30 USD por mês
27%
0
0
USD
6.2K
USD
26
100%
527
63%
96%
2.22
2.78
USD
36%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.