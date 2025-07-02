- 자본
- 축소
트레이드:
564
이익 거래:
361 (64.00%)
손실 거래:
203 (35.99%)
최고의 거래:
357.80 USD
최악의 거래:
-176.38 USD
총 수익:
2 806.71 USD (2 428 984 pips)
총 손실:
-1 239.11 USD (1 091 775 pips)
연속 최대 이익:
8 (32.35 USD)
연속 최대 이익:
357.80 USD (1)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
95.51%
최대 입금량:
19.40%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.56
롱(주식매수):
564 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.27
기대수익:
2.78 USD
평균 이익:
7.77 USD
평균 손실:
-6.10 USD
연속 최대 손실:
4 (-343.50 USD)
연속 최대 손실:
-343.50 USD (4)
월별 성장률:
4.05%
연간 예측:
49.09%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.43 USD
최대한의:
343.50 USD (4.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.33% (343.50 USD)
자본금별:
36.42% (2 225.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|SP500
|124
|AU200
|115
|UK100
|97
|NAS100
|93
|STOXX50
|91
|HK50
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|SP500
|397
|AU200
|313
|UK100
|226
|NAS100
|307
|STOXX50
|213
|HK50
|112
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|SP500
|130K
|AU200
|14K
|UK100
|130K
|NAS100
|629K
|STOXX50
|70K
|HK50
|371K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +357.80 USD
최악의 거래: -176 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +32.35 USD
연속 최대 손실: -343.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ACYSecurities-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
29%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
27
100%
564
64%
96%
2.26
2.78
USD
USD
36%
1:500