Romi Lajuna

Robot Sigma

Romi Lajuna
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 592%
Exness-MT5Real29
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
782
Kârla kapanan işlemler:
780 (99.74%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (0.26%)
En iyi işlem:
3 016.76 USD
En kötü işlem:
-62.80 USD
Brüt kâr:
77 913.87 USD (26 539 845 pips)
Brüt zarar:
-67.88 USD (125 732 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
586 (59 942.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59 942.58 USD (586)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.92%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
90
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1239.59
Alış işlemleri:
774 (98.98%)
Satış işlemleri:
8 (1.02%)
Kâr faktörü:
1147.82
Beklenen getiri:
99.55 USD
Ortalama kâr:
99.89 USD
Ortalama zarar:
-33.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-62.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.80 USD (1)
Aylık büyüme:
19.51%
Yıllık tahmin:
236.73%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
62.80 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.01% (5.08 USD)
Varlığa göre:
67.32% (3 731.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 683
BTCUSD 99
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 74K
BTCUSD 3.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 13M
BTCUSD 13M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 016.76 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 586
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +59 942.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real6
0.00 × 3
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
İnceleme yok
2025.11.17 09:59
