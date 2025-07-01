- 成长
交易:
865
盈利交易:
860 (99.42%)
亏损交易:
5 (0.58%)
最好交易:
3 016.76 USD
最差交易:
-608.66 USD
毛利:
87 169.94 USD (37 482 411 pips)
毛利亏损:
-750.09 USD (164 025 pips)
最大连续赢利:
586 (59 942.58 USD)
最大连续盈利:
59 942.58 USD (586)
夏普比率:
0.45
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
15.54%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
4 天
采收率:
126.68
长期交易:
832 (96.18%)
短期交易:
33 (3.82%)
利润因子:
116.21
预期回报:
99.91 USD
平均利润:
101.36 USD
平均损失:
-150.02 USD
最大连续失误:
3 (-682.21 USD)
最大连续亏损:
-682.21 USD (3)
每月增长:
5.71%
年度预测:
69.26%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
682.21 USD (0.84%)
相对跌幅:
结余:
0.57% (608.66 USD)
净值:
67.32% (3 731.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|750
|BTCUSD
|115
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|81K
|BTCUSD
|5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15M
|BTCUSD
|23M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 016.76 USD
最差交易: -609 USD
最大连续赢利: 586
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +59 942.58 USD
最大连续亏损: -682.21 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
652%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
26
0%
865
99%
100%
116.21
99.91
USD
USD
67%
1:100