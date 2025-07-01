SignauxSections
Romi Lajuna

Robot Sigma

Romi Lajuna
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 592%
Exness-MT5Real29
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
782
Bénéfice trades:
780 (99.74%)
Perte trades:
2 (0.26%)
Meilleure transaction:
3 016.76 USD
Pire transaction:
-62.80 USD
Bénéfice brut:
77 913.87 USD (26 539 845 pips)
Perte brute:
-67.88 USD (125 732 pips)
Gains consécutifs maximales:
586 (59 942.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
59 942.58 USD (586)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.92%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1239.59
Longs trades:
774 (98.98%)
Courts trades:
8 (1.02%)
Facteur de profit:
1147.82
Rendement attendu:
99.55 USD
Bénéfice moyen:
99.89 USD
Perte moyenne:
-33.94 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-62.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.80 USD (1)
Croissance mensuelle:
19.51%
Prévision annuelle:
236.73%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
62.80 USD (0.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.01% (5.08 USD)
Par fonds propres:
67.32% (3 731.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 683
BTCUSD 99
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 74K
BTCUSD 3.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 13M
BTCUSD 13M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 016.76 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 586
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +59 942.58 USD
Perte consécutive maximale: -62.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real29" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real6
0.00 × 3
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
Aucun avis
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 05:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 03:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
