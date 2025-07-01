SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Robot Sigma
Romi Lajuna

Robot Sigma

Romi Lajuna
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 655%
Exness-MT5Real29
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
866
Gewinntrades:
861 (99.42%)
Verlusttrades:
5 (0.58%)
Bester Trade:
3 016.76 USD
Schlechtester Trade:
-608.66 USD
Bruttoprofit:
87 627.36 USD (37 573 895 pips)
Bruttoverlust:
-750.09 USD (164 025 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
586 (59 942.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
59 942.58 USD (586)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
15.54%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
127.35
Long-Positionen:
833 (96.19%)
Short-Positionen:
33 (3.81%)
Profit-Faktor:
116.82
Mathematische Gewinnerwartung:
100.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
101.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-150.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-682.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-682.21 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.82%
Jahresprognose:
70.57%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
682.21 USD (0.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.57% (608.66 USD)
Kapital:
67.32% (3 731.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 751
BTCUSD 115
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 82K
BTCUSD 5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 15M
BTCUSD 23M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 016.76 USD
Schlechtester Trade: -609 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 586
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +59 942.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -682.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real29" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
Exness-MT5Real6
10.96 × 242
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Robot Sigma
35 USD pro Monat
655%
0
0
USD
103K
USD
26
0%
866
99%
100%
116.82
100.32
USD
67%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.