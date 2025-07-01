- Wachstum
Trades insgesamt:
866
Gewinntrades:
861 (99.42%)
Verlusttrades:
5 (0.58%)
Bester Trade:
3 016.76 USD
Schlechtester Trade:
-608.66 USD
Bruttoprofit:
87 627.36 USD (37 573 895 pips)
Bruttoverlust:
-750.09 USD (164 025 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
586 (59 942.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
59 942.58 USD (586)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
15.54%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
127.35
Long-Positionen:
833 (96.19%)
Short-Positionen:
33 (3.81%)
Profit-Faktor:
116.82
Mathematische Gewinnerwartung:
100.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
101.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-150.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-682.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-682.21 USD (3)
Wachstum pro Monat :
5.82%
Jahresprognose:
70.57%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
682.21 USD (0.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.57% (608.66 USD)
Kapital:
67.32% (3 731.09 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|751
|BTCUSD
|115
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|82K
|BTCUSD
|5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|15M
|BTCUSD
|23M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real29" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real25
|2.73 × 63
|
Exness-MT5Real6
|10.96 × 242
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|23.05 × 243
Keine Bewertungen
