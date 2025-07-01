- 자본
- 축소
트레이드:
882
이익 거래:
877 (99.43%)
손실 거래:
5 (0.57%)
최고의 거래:
3 016.76 USD
최악의 거래:
-608.66 USD
총 수익:
91 669.41 USD (38 120 436 pips)
총 손실:
-750.09 USD (164 025 pips)
연속 최대 이익:
586 (59 942.58 USD)
샤프 비율:
0.45
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
15.54%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
133.27
롱(주식매수):
849 (96.26%)
숏(주식차입매도):
33 (3.74%)
수익 요인:
122.21
기대수익:
103.08 USD
평균 이익:
104.53 USD
평균 손실:
-150.02 USD
연속 최대 손실:
3 (-682.21 USD)
월별 성장률:
9.42%
연간 예측:
114.32%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
682.21 USD (0.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.57% (608.66 USD)
자본금별:
67.32% (3 731.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|767
|BTCUSD
|115
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|86K
|BTCUSD
|5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|15M
|BTCUSD
|23M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 016.76 USD
최악의 거래: -609 USD
연속 최대 이익: 586
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +59 942.58 USD
연속 최대 손실: -682.21 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real29"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
685%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
28
0%
882
99%
100%
122.21
103.08
USD
USD
67%
1:100