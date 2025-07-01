SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Robot Sigma
Romi Lajuna

Robot Sigma

Romi Lajuna
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 655%
Exness-MT5Real29
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
866
Negociações com lucro:
861 (99.42%)
Negociações com perda:
5 (0.58%)
Melhor negociação:
3 016.76 USD
Pior negociação:
-608.66 USD
Lucro bruto:
87 627.36 USD (37 573 895 pips)
Perda bruta:
-750.09 USD (164 025 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
586 (59 942.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
59 942.58 USD (586)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
15.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
127.35
Negociações longas:
833 (96.19%)
Negociações curtas:
33 (3.81%)
Fator de lucro:
116.82
Valor esperado:
100.32 USD
Lucro médio:
101.77 USD
Perda média:
-150.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-682.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-682.21 USD (3)
Crescimento mensal:
6.18%
Previsão anual:
74.94%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
682.21 USD (0.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.57% (608.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.32% (3 731.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 751
BTCUSD 115
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 82K
BTCUSD 5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 15M
BTCUSD 23M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 016.76 USD
Pior negociação: -609 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 586
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +59 942.58 USD
Máxima perda consecutiva: -682.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real29" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
Exness-MT5Real6
10.96 × 242
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Robot Sigma
35 USD por mês
655%
0
0
USD
103K
USD
26
0%
866
99%
100%
116.82
100.32
USD
67%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.