Negociações:
866
Negociações com lucro:
861 (99.42%)
Negociações com perda:
5 (0.58%)
Melhor negociação:
3 016.76 USD
Pior negociação:
-608.66 USD
Lucro bruto:
87 627.36 USD (37 573 895 pips)
Perda bruta:
-750.09 USD (164 025 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
586 (59 942.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
59 942.58 USD (586)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
15.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
127.35
Negociações longas:
833 (96.19%)
Negociações curtas:
33 (3.81%)
Fator de lucro:
116.82
Valor esperado:
100.32 USD
Lucro médio:
101.77 USD
Perda média:
-150.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-682.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-682.21 USD (3)
Crescimento mensal:
6.18%
Previsão anual:
74.94%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
682.21 USD (0.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.57% (608.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.32% (3 731.09 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|751
|BTCUSD
|115
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|82K
|BTCUSD
|5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|15M
|BTCUSD
|23M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 016.76 USD
Pior negociação: -609 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 586
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +59 942.58 USD
Máxima perda consecutiva: -682.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real29" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real25
|2.73 × 63
|
Exness-MT5Real6
|10.96 × 242
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|23.05 × 243
