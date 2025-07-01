- 成長
トレード:
866
利益トレード:
861 (99.42%)
損失トレード:
5 (0.58%)
ベストトレード:
3 016.76 USD
最悪のトレード:
-608.66 USD
総利益:
87 627.36 USD (37 573 895 pips)
総損失:
-750.09 USD (164 025 pips)
最大連続の勝ち:
586 (59 942.58 USD)
最大連続利益:
59 942.58 USD (586)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
15.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
127.35
長いトレード:
833 (96.19%)
短いトレード:
33 (3.81%)
プロフィットファクター:
116.82
期待されたペイオフ:
100.32 USD
平均利益:
101.77 USD
平均損失:
-150.02 USD
最大連続の負け:
3 (-682.21 USD)
最大連続損失:
-682.21 USD (3)
月間成長:
6.18%
年間予想:
74.94%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
682.21 USD (0.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.57% (608.66 USD)
エクイティによる:
67.32% (3 731.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|751
|BTCUSD
|115
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|82K
|BTCUSD
|5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|15M
|BTCUSD
|23M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 016.76 USD
最悪のトレード: -609 USD
最大連続の勝ち: 586
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +59 942.58 USD
最大連続損失: -682.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real25
|2.73 × 63
|
Exness-MT5Real6
|10.96 × 242
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|23.05 × 243
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
655%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
26
0%
866
99%
100%
116.82
100.32
USD
USD
67%
1:100