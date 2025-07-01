シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Robot Sigma
Romi Lajuna

Robot Sigma

Romi Lajuna
レビュー0件
信頼性
26週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 655%
Exness-MT5Real29
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
866
利益トレード:
861 (99.42%)
損失トレード:
5 (0.58%)
ベストトレード:
3 016.76 USD
最悪のトレード:
-608.66 USD
総利益:
87 627.36 USD (37 573 895 pips)
総損失:
-750.09 USD (164 025 pips)
最大連続の勝ち:
586 (59 942.58 USD)
最大連続利益:
59 942.58 USD (586)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
15.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
127.35
長いトレード:
833 (96.19%)
短いトレード:
33 (3.81%)
プロフィットファクター:
116.82
期待されたペイオフ:
100.32 USD
平均利益:
101.77 USD
平均損失:
-150.02 USD
最大連続の負け:
3 (-682.21 USD)
最大連続損失:
-682.21 USD (3)
月間成長:
6.18%
年間予想:
74.94%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
682.21 USD (0.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.57% (608.66 USD)
エクイティによる:
67.32% (3 731.09 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 751
BTCUSD 115
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 82K
BTCUSD 5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 15M
BTCUSD 23M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 016.76 USD
最悪のトレード: -609 USD
最大連続の勝ち: 586
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +59 942.58 USD
最大連続損失: -682.21 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
Exness-MT5Real6
10.96 × 242
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
レビューなし
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Robot Sigma
35 USD/月
655%
0
0
USD
103K
USD
26
0%
866
99%
100%
116.82
100.32
USD
67%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

