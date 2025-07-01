- Incremento
Total de Trades:
866
Transacciones Rentables:
861 (99.42%)
Transacciones Irrentables:
5 (0.58%)
Mejor transacción:
3 016.76 USD
Peor transacción:
-608.66 USD
Beneficio Bruto:
87 627.36 USD (37 573 895 pips)
Pérdidas Brutas:
-750.09 USD (164 025 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
586 (59 942.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
59 942.58 USD (586)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
15.54%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
127.35
Transacciones Largas:
833 (96.19%)
Transacciones Cortas:
33 (3.81%)
Factor de Beneficio:
116.82
Beneficio Esperado:
100.32 USD
Beneficio medio:
101.77 USD
Pérdidas medias:
-150.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-682.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-682.21 USD (3)
Crecimiento al mes:
6.18%
Pronóstico anual:
74.94%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
682.21 USD (0.84%)
Reducción relativa:
De balance:
0.57% (608.66 USD)
De fondos:
67.32% (3 731.09 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|751
|BTCUSD
|115
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|82K
|BTCUSD
|5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|15M
|BTCUSD
|23M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3 016.76 USD
Peor transacción: -609 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 586
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +59 942.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -682.21 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real29" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real25
|2.73 × 63
|
Exness-MT5Real6
|10.96 × 242
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|23.05 × 243
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
35 USD al mes
655%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
26
0%
866
99%
100%
116.82
100.32
USD
USD
67%
1:100