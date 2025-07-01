SeñalesSecciones
Romi Lajuna

Robot Sigma

Romi Lajuna
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 655%
Exness-MT5Real29
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
866
Transacciones Rentables:
861 (99.42%)
Transacciones Irrentables:
5 (0.58%)
Mejor transacción:
3 016.76 USD
Peor transacción:
-608.66 USD
Beneficio Bruto:
87 627.36 USD (37 573 895 pips)
Pérdidas Brutas:
-750.09 USD (164 025 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
586 (59 942.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
59 942.58 USD (586)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
15.54%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
127.35
Transacciones Largas:
833 (96.19%)
Transacciones Cortas:
33 (3.81%)
Factor de Beneficio:
116.82
Beneficio Esperado:
100.32 USD
Beneficio medio:
101.77 USD
Pérdidas medias:
-150.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-682.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-682.21 USD (3)
Crecimiento al mes:
6.18%
Pronóstico anual:
74.94%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
682.21 USD (0.84%)
Reducción relativa:
De balance:
0.57% (608.66 USD)
De fondos:
67.32% (3 731.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 751
BTCUSD 115
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 82K
BTCUSD 5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 15M
BTCUSD 23M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 016.76 USD
Peor transacción: -609 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 586
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +59 942.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -682.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real29" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
Exness-MT5Real6
10.96 × 242
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.