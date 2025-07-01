- Crescita
Trade:
782
Profit Trade:
780 (99.74%)
Loss Trade:
2 (0.26%)
Best Trade:
3 016.76 USD
Worst Trade:
-62.80 USD
Profitto lordo:
77 913.87 USD (26 539 845 pips)
Perdita lorda:
-67.88 USD (125 732 pips)
Vincite massime consecutive:
586 (59 942.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59 942.58 USD (586)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.92%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1239.59
Long Trade:
774 (98.98%)
Short Trade:
8 (1.02%)
Fattore di profitto:
1147.82
Profitto previsto:
99.55 USD
Profitto medio:
99.89 USD
Perdita media:
-33.94 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-62.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.80 USD (1)
Crescita mensile:
19.51%
Previsione annuale:
236.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
62.80 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (5.08 USD)
Per equità:
67.32% (3 731.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|683
|BTCUSD
|99
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|74K
|BTCUSD
|3.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13M
|BTCUSD
|13M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real25
|2.73 × 63
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|23.05 × 243
