SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Robot Sigma
Romi Lajuna

Robot Sigma

Romi Lajuna
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 592%
Exness-MT5Real29
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
782
Profit Trade:
780 (99.74%)
Loss Trade:
2 (0.26%)
Best Trade:
3 016.76 USD
Worst Trade:
-62.80 USD
Profitto lordo:
77 913.87 USD (26 539 845 pips)
Perdita lorda:
-67.88 USD (125 732 pips)
Vincite massime consecutive:
586 (59 942.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59 942.58 USD (586)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.92%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
90
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1239.59
Long Trade:
774 (98.98%)
Short Trade:
8 (1.02%)
Fattore di profitto:
1147.82
Profitto previsto:
99.55 USD
Profitto medio:
99.89 USD
Perdita media:
-33.94 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-62.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.80 USD (1)
Crescita mensile:
19.51%
Previsione annuale:
236.73%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
62.80 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (5.08 USD)
Per equità:
67.32% (3 731.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 683
BTCUSD 99
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 74K
BTCUSD 3.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 13M
BTCUSD 13M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 016.76 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 586
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +59 942.58 USD
Massima perdita consecutiva: -62.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real6
0.00 × 3
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 05:38
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 01:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 03:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Robot Sigma
35USD al mese
592%
0
0
USD
103K
USD
21
0%
782
99%
100%
1147.81
99.55
USD
67%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.