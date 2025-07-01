- Прирост
Всего трейдов:
863
Прибыльных трейдов:
858 (99.42%)
Убыточных трейдов:
5 (0.58%)
Лучший трейд:
3 016.76 USD
Худший трейд:
-608.66 USD
Общая прибыль:
86 891.03 USD (37 426 630 pips)
Общий убыток:
-750.09 USD (164 025 pips)
Макс. серия выигрышей:
586 (59 942.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
59 942.58 USD (586)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
15.54%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
126.27
Длинных трейдов:
830 (96.18%)
Коротких трейдов:
33 (3.82%)
Профит фактор:
115.84
Мат. ожидание:
99.82 USD
Средняя прибыль:
101.27 USD
Средний убыток:
-150.02 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-682.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-682.21 USD (3)
Прирост в месяц:
5.47%
Годовой прогноз:
66.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
682.21 USD (0.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.57% (608.66 USD)
По эквити:
67.32% (3 731.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|748
|BTCUSD
|115
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|81K
|BTCUSD
|5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15M
|BTCUSD
|23M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 11
|
Exness-MT5Real25
|2.73 × 63
|
Exness-MT5Real6
|10.96 × 242
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|23.05 × 243
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
650%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
26
0%
863
99%
100%
115.84
99.82
USD
USD
67%
1:100