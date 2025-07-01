СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Robot Sigma
Romi Lajuna

Robot Sigma

Romi Lajuna
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 650%
Exness-MT5Real29
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
863
Прибыльных трейдов:
858 (99.42%)
Убыточных трейдов:
5 (0.58%)
Лучший трейд:
3 016.76 USD
Худший трейд:
-608.66 USD
Общая прибыль:
86 891.03 USD (37 426 630 pips)
Общий убыток:
-750.09 USD (164 025 pips)
Макс. серия выигрышей:
586 (59 942.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
59 942.58 USD (586)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
15.54%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
126.27
Длинных трейдов:
830 (96.18%)
Коротких трейдов:
33 (3.82%)
Профит фактор:
115.84
Мат. ожидание:
99.82 USD
Средняя прибыль:
101.27 USD
Средний убыток:
-150.02 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-682.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-682.21 USD (3)
Прирост в месяц:
5.47%
Годовой прогноз:
66.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
682.21 USD (0.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.57% (608.66 USD)
По эквити:
67.32% (3 731.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 748
BTCUSD 115
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 81K
BTCUSD 5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 15M
BTCUSD 23M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 016.76 USD
Худший трейд: -609 USD
Макс. серия выигрышей: 586
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +59 942.58 USD
Макс. убыток в серии: -682.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 11
Exness-MT5Real25
2.73 × 63
Exness-MT5Real6
10.96 × 242
ForexClubBY-MT5 Real Server
23.05 × 243
Нет отзывов
2025.12.11 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 05:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 20:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 18:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 17:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
