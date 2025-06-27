SinyallerBölümler
Alessio Cannas

CNS PRO

Alessio Cannas
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 193%
JMFinancial2-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 706
Kârla kapanan işlemler:
1 326 (77.72%)
Zararla kapanan işlemler:
380 (22.27%)
En iyi işlem:
31.60 EUR
En kötü işlem:
-24.65 EUR
Brüt kâr:
1 495.17 EUR (215 254 pips)
Brüt zarar:
-819.04 EUR (138 904 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (9.83 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
132.90 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
95.92%
Maks. mevduat yükü:
13.82%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.90
Alış işlemleri:
887 (51.99%)
Satış işlemleri:
819 (48.01%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
0.40 EUR
Ortalama kâr:
1.13 EUR
Ortalama zarar:
-2.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-88.26 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-98.05 EUR (6)
Aylık büyüme:
6.33%
Yıllık tahmin:
76.78%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.02 EUR
Maksimum:
98.05 EUR (11.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.74% (98.05 EUR)
Varlığa göre:
48.84% (345.24 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD.fx 1702
EURUSD.fx 2
EURGBP.fx 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD.fx 771
EURUSD.fx 0
EURGBP.fx 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD.fx 76K
EURUSD.fx 5
EURGBP.fx 27
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.60 EUR
En kötü işlem: -25 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +9.83 EUR
Maksimum ardışık zarar: -88.26 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JMFinancial2-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
