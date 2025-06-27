시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / CNS PRO
Alessio Cannas

CNS PRO

Alessio Cannas
0 리뷰
안정성
73
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 263%
JMFinancial2-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 156
이익 거래:
1 674 (77.64%)
손실 거래:
482 (22.36%)
최고의 거래:
31.60 EUR
최악의 거래:
-24.65 EUR
총 수익:
1 946.03 EUR (281 445 pips)
총 손실:
-1 110.06 EUR (186 174 pips)
연속 최대 이익:
41 (9.83 EUR)
연속 최대 이익:
132.90 EUR (12)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
80.31%
최대 입금량:
14.58%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.10
롱(주식매수):
1 044 (48.42%)
숏(주식차입매도):
1 112 (51.58%)
수익 요인:
1.75
기대수익:
0.39 EUR
평균 이익:
1.16 EUR
평균 손실:
-2.30 EUR
연속 최대 손실:
15 (-106.14 EUR)
연속 최대 손실:
-114.08 EUR (12)
월별 성장률:
3.80%
연간 예측:
46.11%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
44.02 EUR
최대한의:
137.06 EUR (10.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.74% (98.05 EUR)
자본금별:
49.83% (367.83 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURAUD.fx 2152
EURUSD.fx 2
EURGBP.fx 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURAUD.fx 953
EURUSD.fx 0
EURGBP.fx 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURAUD.fx 95K
EURUSD.fx 5
EURGBP.fx 27
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +31.60 EUR
최악의 거래: -25 EUR
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +9.83 EUR
연속 최대 손실: -106.14 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "JMFinancial2-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.07 01:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 19:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 17:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 05:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 04:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 15:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 00:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
