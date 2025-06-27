- 자본
- 축소
트레이드:
2 156
이익 거래:
1 674 (77.64%)
손실 거래:
482 (22.36%)
최고의 거래:
31.60 EUR
최악의 거래:
-24.65 EUR
총 수익:
1 946.03 EUR (281 445 pips)
총 손실:
-1 110.06 EUR (186 174 pips)
연속 최대 이익:
41 (9.83 EUR)
연속 최대 이익:
132.90 EUR (12)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
80.31%
최대 입금량:
14.58%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.10
롱(주식매수):
1 044 (48.42%)
숏(주식차입매도):
1 112 (51.58%)
수익 요인:
1.75
기대수익:
0.39 EUR
평균 이익:
1.16 EUR
평균 손실:
-2.30 EUR
연속 최대 손실:
15 (-106.14 EUR)
연속 최대 손실:
-114.08 EUR (12)
월별 성장률:
3.80%
연간 예측:
46.11%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
44.02 EUR
최대한의:
137.06 EUR (10.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.74% (98.05 EUR)
자본금별:
49.83% (367.83 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURAUD.fx
|2152
|EURUSD.fx
|2
|EURGBP.fx
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURAUD.fx
|953
|EURUSD.fx
|0
|EURGBP.fx
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURAUD.fx
|95K
|EURUSD.fx
|5
|EURGBP.fx
|27
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +31.60 EUR
최악의 거래: -25 EUR
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +9.83 EUR
연속 최대 손실: -106.14 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "JMFinancial2-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
