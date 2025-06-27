SinaisSeções
Alessio Cannas

CNS PRO

Alessio Cannas
0 comentários
Confiabilidade
72 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2024 261%
JMFinancial2-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 140
Negociações com lucro:
1 658 (77.47%)
Negociações com perda:
482 (22.52%)
Melhor negociação:
31.60 EUR
Pior negociação:
-24.65 EUR
Lucro bruto:
1 941.55 EUR (280 688 pips)
Perda bruta:
-1 110.06 EUR (186 174 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (9.83 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
132.90 EUR (12)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
80.31%
Depósito máximo carregado:
14.58%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.07
Negociações longas:
1 044 (48.79%)
Negociações curtas:
1 096 (51.21%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
0.39 EUR
Lucro médio:
1.17 EUR
Perda média:
-2.30 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-106.14 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-114.08 EUR (12)
Crescimento mensal:
3.52%
Previsão anual:
42.65%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
44.02 EUR
Máximo:
137.06 EUR (10.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.74% (98.05 EUR)
Pelo Capital Líquido:
49.83% (367.83 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD.fx 2136
EURUSD.fx 2
EURGBP.fx 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD.fx 948
EURUSD.fx 0
EURGBP.fx 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD.fx 94K
EURUSD.fx 5
EURGBP.fx 27
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +31.60 EUR
Pior negociação: -25 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +9.83 EUR
Máxima perda consecutiva: -106.14 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JMFinancial2-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

