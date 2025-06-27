- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 140
Negociações com lucro:
1 658 (77.47%)
Negociações com perda:
482 (22.52%)
Melhor negociação:
31.60 EUR
Pior negociação:
-24.65 EUR
Lucro bruto:
1 941.55 EUR (280 688 pips)
Perda bruta:
-1 110.06 EUR (186 174 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (9.83 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
132.90 EUR (12)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
80.31%
Depósito máximo carregado:
14.58%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.07
Negociações longas:
1 044 (48.79%)
Negociações curtas:
1 096 (51.21%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
0.39 EUR
Lucro médio:
1.17 EUR
Perda média:
-2.30 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-106.14 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-114.08 EUR (12)
Crescimento mensal:
3.52%
Previsão anual:
42.65%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
44.02 EUR
Máximo:
137.06 EUR (10.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.74% (98.05 EUR)
Pelo Capital Líquido:
49.83% (367.83 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUD.fx
|2136
|EURUSD.fx
|2
|EURGBP.fx
|2
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUD.fx
|948
|EURUSD.fx
|0
|EURGBP.fx
|0
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUD.fx
|94K
|EURUSD.fx
|5
|EURGBP.fx
|27
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.60 EUR
Pior negociação: -25 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +9.83 EUR
Máxima perda consecutiva: -106.14 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "JMFinancial2-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
