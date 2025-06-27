SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CNS PRO
Alessio Cannas

CNS PRO

Alessio Cannas
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 193%
JMFinancial2-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 706
Bénéfice trades:
1 326 (77.72%)
Perte trades:
380 (22.27%)
Meilleure transaction:
31.60 EUR
Pire transaction:
-24.65 EUR
Bénéfice brut:
1 495.17 EUR (215 254 pips)
Perte brute:
-819.04 EUR (138 904 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (9.83 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
132.90 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
95.92%
Charge de dépôt maximale:
13.82%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
6.90
Longs trades:
887 (51.99%)
Courts trades:
819 (48.01%)
Facteur de profit:
1.83
Rendement attendu:
0.40 EUR
Bénéfice moyen:
1.13 EUR
Perte moyenne:
-2.16 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-88.26 EUR)
Perte consécutive maximale:
-98.05 EUR (6)
Croissance mensuelle:
6.70%
Prévision annuelle:
83.47%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
44.02 EUR
Maximal:
98.05 EUR (11.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.74% (98.05 EUR)
Par fonds propres:
48.84% (345.24 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD.fx 1702
EURUSD.fx 2
EURGBP.fx 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD.fx 771
EURUSD.fx 0
EURGBP.fx 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD.fx 76K
EURUSD.fx 5
EURGBP.fx 27
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.60 EUR
Pire transaction: -25 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +9.83 EUR
Perte consécutive maximale: -88.26 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "JMFinancial2-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CNS PRO
50 USD par mois
193%
0
0
USD
701
EUR
57
99%
1 706
77%
96%
1.82
0.40
EUR
49%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.