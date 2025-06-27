- Прирост
Всего трейдов:
2 140
Прибыльных трейдов:
1 658 (77.47%)
Убыточных трейдов:
482 (22.52%)
Лучший трейд:
31.60 EUR
Худший трейд:
-24.65 EUR
Общая прибыль:
1 941.55 EUR (280 688 pips)
Общий убыток:
-1 110.06 EUR (186 174 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (9.83 EUR)
Макс. прибыль в серии:
132.90 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
80.31%
Макс. загрузка депозита:
14.58%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.07
Длинных трейдов:
1 044 (48.79%)
Коротких трейдов:
1 096 (51.21%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
0.39 EUR
Средняя прибыль:
1.17 EUR
Средний убыток:
-2.30 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-106.14 EUR)
Макс. убыток в серии:
-114.08 EUR (12)
Прирост в месяц:
3.52%
Годовой прогноз:
42.65%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
44.02 EUR
Максимальная:
137.06 EUR (10.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.74% (98.05 EUR)
По эквити:
49.83% (367.83 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD.fx
|2136
|EURUSD.fx
|2
|EURGBP.fx
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD.fx
|948
|EURUSD.fx
|0
|EURGBP.fx
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD.fx
|94K
|EURUSD.fx
|5
|EURGBP.fx
|27
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.60 EUR
Худший трейд: -25 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +9.83 EUR
Макс. убыток в серии: -106.14 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JMFinancial2-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
