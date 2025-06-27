СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CNS PRO
Alessio Cannas

CNS PRO

Alessio Cannas
0 отзывов
Надежность
72 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 261%
JMFinancial2-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 140
Прибыльных трейдов:
1 658 (77.47%)
Убыточных трейдов:
482 (22.52%)
Лучший трейд:
31.60 EUR
Худший трейд:
-24.65 EUR
Общая прибыль:
1 941.55 EUR (280 688 pips)
Общий убыток:
-1 110.06 EUR (186 174 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (9.83 EUR)
Макс. прибыль в серии:
132.90 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
80.31%
Макс. загрузка депозита:
14.58%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.07
Длинных трейдов:
1 044 (48.79%)
Коротких трейдов:
1 096 (51.21%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
0.39 EUR
Средняя прибыль:
1.17 EUR
Средний убыток:
-2.30 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-106.14 EUR)
Макс. убыток в серии:
-114.08 EUR (12)
Прирост в месяц:
3.52%
Годовой прогноз:
42.65%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
44.02 EUR
Максимальная:
137.06 EUR (10.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.74% (98.05 EUR)
По эквити:
49.83% (367.83 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD.fx 2136
EURUSD.fx 2
EURGBP.fx 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD.fx 948
EURUSD.fx 0
EURGBP.fx 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD.fx 94K
EURUSD.fx 5
EURGBP.fx 27
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.60 EUR
Худший трейд: -25 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +9.83 EUR
Макс. убыток в серии: -106.14 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "JMFinancial2-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.06 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 17:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 05:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 04:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 15:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 00:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
