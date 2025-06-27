SegnaliSezioni
Alessio Cannas

CNS PRO

Alessio Cannas
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 193%
JMFinancial2-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 706
Profit Trade:
1 326 (77.72%)
Loss Trade:
380 (22.27%)
Best Trade:
31.60 EUR
Worst Trade:
-24.65 EUR
Profitto lordo:
1 495.17 EUR (215 254 pips)
Perdita lorda:
-819.04 EUR (138 904 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (9.83 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
132.90 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
95.92%
Massimo carico di deposito:
13.82%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.90
Long Trade:
887 (51.99%)
Short Trade:
819 (48.01%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
0.40 EUR
Profitto medio:
1.13 EUR
Perdita media:
-2.16 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-88.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-98.05 EUR (6)
Crescita mensile:
6.70%
Previsione annuale:
83.47%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.02 EUR
Massimale:
98.05 EUR (11.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.74% (98.05 EUR)
Per equità:
48.84% (345.24 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD.fx 1702
EURUSD.fx 2
EURGBP.fx 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD.fx 771
EURUSD.fx 0
EURGBP.fx 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD.fx 76K
EURUSD.fx 5
EURGBP.fx 27
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.60 EUR
Worst Trade: -25 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +9.83 EUR
Massima perdita consecutiva: -88.26 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JMFinancial2-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CNS PRO
50USD al mese
193%
0
0
USD
701
EUR
57
99%
1 706
77%
96%
1.82
0.40
EUR
49%
1:500
