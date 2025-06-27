信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CNS PRO
Alessio Cannas

CNS PRO

Alessio Cannas
0条评论
可靠性
72
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 261%
JMFinancial2-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 140
盈利交易:
1 658 (77.47%)
亏损交易:
482 (22.52%)
最好交易:
31.60 EUR
最差交易:
-24.65 EUR
毛利:
1 941.55 EUR (280 688 pips)
毛利亏损:
-1 110.06 EUR (186 174 pips)
最大连续赢利:
41 (9.83 EUR)
最大连续盈利:
132.90 EUR (12)
夏普比率:
0.12
交易活动:
80.31%
最大入金加载:
14.58%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.07
长期交易:
1 044 (48.79%)
短期交易:
1 096 (51.21%)
利润因子:
1.75
预期回报:
0.39 EUR
平均利润:
1.17 EUR
平均损失:
-2.30 EUR
最大连续失误:
15 (-106.14 EUR)
最大连续亏损:
-114.08 EUR (12)
每月增长:
3.52%
年度预测:
42.65%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
44.02 EUR
最大值:
137.06 EUR (10.84%)
相对跌幅:
结余:
17.74% (98.05 EUR)
净值:
49.83% (367.83 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURAUD.fx 2136
EURUSD.fx 2
EURGBP.fx 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURAUD.fx 948
EURUSD.fx 0
EURGBP.fx 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURAUD.fx 94K
EURUSD.fx 5
EURGBP.fx 27
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +31.60 EUR
最差交易: -25 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +9.83 EUR
最大连续亏损: -106.14 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 JMFinancial2-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.11.06 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 17:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 05:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 04:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 15:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 00:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
