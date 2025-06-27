- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 140
盈利交易:
1 658 (77.47%)
亏损交易:
482 (22.52%)
最好交易:
31.60 EUR
最差交易:
-24.65 EUR
毛利:
1 941.55 EUR (280 688 pips)
毛利亏损:
-1 110.06 EUR (186 174 pips)
最大连续赢利:
41 (9.83 EUR)
最大连续盈利:
132.90 EUR (12)
夏普比率:
0.12
交易活动:
80.31%
最大入金加载:
14.58%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.07
长期交易:
1 044 (48.79%)
短期交易:
1 096 (51.21%)
利润因子:
1.75
预期回报:
0.39 EUR
平均利润:
1.17 EUR
平均损失:
-2.30 EUR
最大连续失误:
15 (-106.14 EUR)
最大连续亏损:
-114.08 EUR (12)
每月增长:
3.52%
年度预测:
42.65%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
44.02 EUR
最大值:
137.06 EUR (10.84%)
相对跌幅:
结余:
17.74% (98.05 EUR)
净值:
49.83% (367.83 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD.fx
|2136
|EURUSD.fx
|2
|EURGBP.fx
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD.fx
|948
|EURUSD.fx
|0
|EURGBP.fx
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD.fx
|94K
|EURUSD.fx
|5
|EURGBP.fx
|27
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.60 EUR
最差交易: -25 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +9.83 EUR
最大连续亏损: -106.14 EUR
