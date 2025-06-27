SignaleKategorien
Alessio Cannas

CNS PRO

Alessio Cannas
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
72 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 261%
JMFinancial2-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 140
Gewinntrades:
1 658 (77.47%)
Verlusttrades:
482 (22.52%)
Bester Trade:
31.60 EUR
Schlechtester Trade:
-24.65 EUR
Bruttoprofit:
1 941.55 EUR (280 688 pips)
Bruttoverlust:
-1 110.06 EUR (186 174 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (9.83 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
132.90 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
80.31%
Max deposit load:
14.58%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.07
Long-Positionen:
1 044 (48.79%)
Short-Positionen:
1 096 (51.21%)
Profit-Faktor:
1.75
Mathematische Gewinnerwartung:
0.39 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.17 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.30 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-106.14 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-114.08 EUR (12)
Wachstum pro Monat :
3.52%
Jahresprognose:
42.65%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
44.02 EUR
Maximaler:
137.06 EUR (10.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.74% (98.05 EUR)
Kapital:
49.83% (367.83 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD.fx 2136
EURUSD.fx 2
EURGBP.fx 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD.fx 948
EURUSD.fx 0
EURGBP.fx 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD.fx 94K
EURUSD.fx 5
EURGBP.fx 27
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +31.60 EUR
Schlechtester Trade: -25 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9.83 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -106.14 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "JMFinancial2-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.06 00:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 17:27
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 05:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 04:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 15:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 05:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 00:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 20:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
